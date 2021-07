Aziatische vrouw leeft wekenlang met eetstokjes in gezicht na ruzie met zus

Taiwanese artsen meldden onlangs het ongewone geval van een jonge vrouw die blijkbaar twee eetstokjesfragmenten een week in haar gezicht had, zonder het zelfs maar te weten.



De 29-jarige vrouw ging naar de spoedeisende hulp nadat een gevecht met haar zus haar achterliet met twee kleine snijwonden op haar neus en onder haar linkeroog.



Artsen onderzochten haar en voerden zelfs een röntgenfoto uit, die niets ongewoons liet zien.



Een week na haar eerste SEH-bezoek keerde ze terug naar het ziekenhuis. Een onderzoek onthulde eetstokjes die haar neustussenschot penetreerden.



Een van de plastic eetstokjes was ongeveer 3,5 centimeter en de andere was 5 cm lang.



De vrouw had een operatie nodig om de fragmenten te verwijderen en ondervond geen complicaties tijdens de procedure, aldus Oddity Central.

