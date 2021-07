Vrouw tijdens verjaardag verpletterd door gigantisch karaoke-tv-scherm van 220 KG

Een vrouw werd verpletterd door een gigantisch karaoke televisiescherm tijdens het vieren van haar verjaardag in een Russische nachtclub.



Tatiana Pokhorenko, 35, stierf onmiddellijk nadat de 220 kg stalen constructie met zes schermen op haar terechtkwam in de westelijk Siberische stad Surgut, Rusland.



Het gruwelijke incident werd vastgelegd door een CCTV-camera in de lokale Gallery Club waar Tatiana haar verjaardag vierde met vrienden.



De eigenaar van de club is aangeklaagd en beschuldigd van het veroorzaken van de dood door nalatigheid en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar, meldt FR24 News.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: