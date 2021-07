Man wordt wakker en vergeet de afgelopen 20 jaar, ook zijn vrouw en dochter

Een vader die wakker werd en dacht dat het de jaren negentig was, is 20 jaar aan herinneringen kwijt, waaronder dat van zijn huwelijk en dochter.



Daniel Porter, 36, uit Texas (VS) werd wakker naast zijn vrouw, Ruth, 37, zonder enig idee wie ze was of waar hij was.



Hij dacht dat het tijd was om zich klaar te maken voor school en had geen herinnering aan zijn vrouw of dochter Libby, 10.



Zijn vrouw Ruth moest Daniel ervan overtuigen dat hij niet was ontvoerd en dat zij zijn vrouw was met de hulp van zijn ouders, meldt Whats New 2day.



Daniel geloofde zijn ouders toen ze zeiden dat Ruth zijn vrouw was, maar had geen idee dat hij een dochter had en werd boos toen hij in de spiegel keek en vroeg waarom hij “oud en dik” was.



Het echtpaar kreeg te horen dat binnen 24 uur hij zich alles weer zou herinneren toen artsen hem vertelden dat hij Transient Global Amnesia had gehad, wat een plotselinge, tijdelijke onderbreking van het kortetermijngeheugen is.



Echter was het tegendeel het geval.

Reacties

15-07-2021 08:10:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.853

OTindex: 7.377

Quote:

dat zij zijn vrouw was met de hulp van zijn ouders Ehh... Hoe dan? Ik kan hier van alles bij verzinnen. Ehh... Hoe dan? Ik kan hier van alles bij verzinnen.

15-07-2021 08:52:11 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.920

OTindex: 190

S Quote:

toen artsen hem vertelden dat hij Transient Global Amnesia had gehad, wat een plotselinge, tijdelijke onderbreking van het kortetermijngeheugen is.



20 jaar is wel lang voor het korte termijn geheugen.. Niet vreemd dat het toch iets anders blijkt te zijn.



Wel apart dat hij zich nu jonger waant dan zijn dochter is.



: Als 7 jarige heb je nog het volle vertrouwen in je ouders, dat helpt natuurlijk bij zoiets.

20 jaar is wel lang voor het korte termijn geheugen.. Niet vreemd dat het toch iets anders blijkt te zijn.Wel apart dat hij zich nu jonger waant dan zijn dochter is. @venzje : Als 7 jarige heb je nog het volle vertrouwen in je ouders, dat helpt natuurlijk bij zoiets.

