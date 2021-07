Britse influencer laat zich ombouwen tot Koreaan

De Britse influencer Oli London meent in het verkeerde lichaam geboren te zijn en heeft zich daarom laten verbouwen. De fanatieke Instagrammer is alleen niet gewisseld van geslacht, maar van nationaliteit. De voormalige Brit heeft zich namelijk op de operatietafel laten ombouwen tot Koreaan.De non-binaire Oli onderging achttien operaties met een gezamenlijk prijskaartje van ongeveer 150.000 dollar om op BTS-zanger Park Jimin te lijken. Nu is dat achter de rug en gaat de influencer voortaan als Jimin door het leven. "Hey jongens, ik ben eindelijk Koreaan. Ik heb de transitie doorgemaakt", vertelt de kersverse Koreaan in een video aan zijn volgers. "Ik zat acht jaar lang in het verkeerde lichaam. Gevangen zitten en niet jezelf kunnen zijn, is het ergste gevoel in de wereld. Maar ik ben nu eindelijk Koreaan en kan mezelf zijn."Jimin voelde zich al jaren niet langer Brits. "Ik identificeer mezelf als Koreaan. Dat is mijn cultuur, dat is mijn thuisland, dat is hoe ik er nu uitzie. Ik identificeer me ook al Jimin, dat is mijn Koreaanse naam", zo vervolgt de uitleg. "Ik snap dat het verwarrend kan zijn, want niet eerder kwam iemand uit de kast als Jimin of Koreaan."De transitie levert Jimin veel kritiek op. Op social media beschuldigen meerdere mensen hem van cultural appropriation en vinden anderen dat de nieuwe Koreaan niet zomaar een paar letters aan de LGBTQI+-afkorting kan plakken. Anderen juichen Jimins actie juist toe en vieren dat iedereen kan zijn wie hij/zij wil/willen.