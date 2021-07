Zoon schrijfster gaat door met verhaalreeks

De Ierse schrijfster Lucinda Riley blijft de wereld verrassen, ook na haar dood. Vorige maand overleed ze onverwachts aan kanker, een ziekte die ze jarenlang verborgen had gehouden. Haar populaire Zeven Zussen-reeks leek daardoor onvoltooid te blijven. Het aangekondigde deel acht, de ontknoping, zou er nooit meer komen.



Maar ziehier het nieuwste konijn uit Riley’s hoge hoed: haar oudste zoon Harry Whittaker, BBC-radiopresentator én schrijver, gaat de reeks voltooien. Dit was de uitdrukkelijke wens van de schrijfster, blijkt nu. Ze heeft haar zoon kort voor haar overlijden uitgebreid geïnstrueerd. Zelf had ze al een aantal belangrijke passages afgerond, goed voor zo’n zestig pagina’s. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen nagelaten over de plot.



“Mijn moeder heeft mij de geheimen van de serie toevertrouwd”, meldt haar zoon. “Ik zal mijn belofte aan haar nakomen en deze geheimen met haar lezers delen.” De twee hadden eerder al nauw samengewerkt aan de kinderboekenserie Beschermengeltjes.



De Zeven Zussen-reeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst. In het slotdeel zal worden onthuld wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is.



Deel zeven, eerder dit jaar verschenen, staat al negen weken in de top-vijf van best verkochte boeken. Ook de andere afleveringen vliegen nog altijd over de toonbank. Voor het slotdeel, Atlas – Het verhaal van Pa Salt, moeten fans moeten nog wel even geduld hebben. Het verschijnt pas in het voorjaar van 2023.

Reacties

14-07-2021 21:25:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.871

OTindex: 85.508

The show must go on.

14-07-2021 21:32:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.040

OTindex: 78.715

Het lijkt me bijna onmogelijk dat 2 mensen, zelfs al zijn ze moeder en zoon, op dezelfde manier kunnen schrijven, iedereen is toch uniek

14-07-2021 21:58:44 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.375

OTindex: 37.422

@allone :

iets verschil zal er zijn, maar met de juiste instructies kan er best een knap boek uit komen

het is of dit of geen ontknoping iets verschil zal er zijn, maar met de juiste instructies kan er best een knap boek uit komenhet is of dit of geen ontknoping

14-07-2021 22:09:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.040

OTindex: 78.715

@botte bijl :

tja, geen ontknoping kan natuurlijk niet. tja, geen ontknoping kan natuurlijk niet.

14-07-2021 22:12:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.871

OTindex: 85.508

Ach, Mozart liet zijn laatste werk ook door een ander afmaken. Klinkt evengoed prachtig.

14-07-2021 22:12:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.375

OTindex: 37.422

@allone :

voor mensen die trouw de hele serie boeken hebben gekocht en gelezen is dat niet leuk voor mensen die trouw de hele serie boeken hebben gekocht en gelezen is dat niet leuk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: