Klaar met hangouderen: Arjan schroeft zitvlak van bankjes af

Arjan Kenter is het spuug- en spuugzat. Al jarenlang wordt de stoep voor zijn snackbar in Winschoten geteisterd door hangouderen en hun scootmobielen. Afgelopen woensdag was Arjan er zo klaar mee dat hij het zitvlak van de bankjes op straat eraf heeft geschroefd.



De hangouderen zijn Arjan en andere ondernemers in de buurt een doorn in het oog. "Tussen 10.00 en 18.00 uur zijn er vaak wel veertig tot zestig ouderen te vinden", vertelt Arjan aan EditieNL. "Ze hangen rond de bankjes die op straat staan, zo'n drie meter van mijn gevel."



De ouderen nemen niet alleen veel ruimte in beslag met hun scootmobielen, maar spreken ook mensen aan. "Ze doen een beetje hetzelfde als jongeren: rondhangen, sigaretten roken en dames nafluiten. Er komt geen vrouw ongeschonden of onbesproken voorbij."



Hij heeft het probleem naar eigen zeggen verschillende keren aangekaart bij de gemeente, maar er werd niets ondernomen. "Een van de andere ondernemers hiertegenover heeft er ook weleens een gesprek over gevoerd, maar dat leidde tot niets."



Toen hij de ouderen afgelopen woensdag weg wilde sturen, kreeg hij een grote mond. "Toen dacht ik: prima, dan zorg ik zelf wel dat jullie hier niet meer kunnen zitten. En heb ik het zitvlak eraf geschroefd."



Al snel daarna kreeg Arjan een telefoontje van de gemeente. "Ze zouden aangifte doen als ik het niet zou repareren. Dat heb ik toen maar gedaan."



Toch is hij tevreden over wat het teweeg heeft gebracht. "De gemeente wil eindelijk meedenken over een oplossing. Daar ben ik blij om. Ik wilde vooral beweging bij de gemeente creƫren. Volgende week hebben we een gesprek."



Wat hem betreft is het prima als de bankjes een eindje verderop worden geplaatst. "Het centrum van de stad is voor iedereen, ook voor hangjongeren en -ouderen. Maar laten we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Vooral het hangen rondom onze gevels zit ons dwars."

14-07-2021 16:19:06 BatFish

Klinkt een beetje als Benidorm Bastards

