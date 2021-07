Mislukte grap: 25 kippen gedumpt in tuin bruidspaar, 1 kuiken overleden

Een grap van de vrienden van een bruidspaar in Ede is niet in goede aarde gevallen. Zij hebben in de tuin van het getrouwde stel woensdag 25 kippen losgelaten. Een daarvan heeft het niet overleefd. Comité Dierennoodhulp is niet te spreken over de actie.



De achttien kuikens, drie hanen en vier hennen werden volledig aan hun lot overgelaten. Ze werden de dag van de bruiloft gedumpt toen het bruidspaar al de deur uit was. De kuikens waren nog geen week oud. Een van hen werd zo ernstig gepikt door de volwassen kippen, dat het dier het met de dood moest bekopen.



Comité Dierennoodhulp gaat aangifte doen bij de politie tegen de daders. "Het blijft voor mij onvoorstelbaar dat mensen zo wreed met zulke kwetsbare dieren om kunnen gaan", vertelt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. "Dit is geen geintje, maar pure dierenmishandeling."



Een nieuw verblijf vinden voor kippen is vaak een probleem, omdat er volgens Comité Dierennoodhulp vrijwel geen opvangplekken zijn. De stichting heeft deze 24 kippen in hun eigen verblijven opgevangen.



Reacties

14-07-2021 14:16:48 vaughn

Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. "Dit is geen geintje, maar pure dierenmishandeling."



Sandra moet maar eens ga kijken bij broederij Hoffekamp in Havelte waar ~800 kuikentjes per dag door de shredder gaan als veevoer... Sandra moet maar eens ga kijken bij broederij Hoffekamp in Havelte waar ~800 kuikentjes per dag door de shredder gaan als veevoer...

14-07-2021 14:59:37 BatFish

@vaughn : Het feit dat er elders kippen of kuikens worden gedood voor veevoer, betekent niet dat je voor pure domme geintjes geen rekening moet houden met dierwelzijn.

14-07-2021 15:07:13 Emmo

@vaughn : Ik heb zo'n idee dat dit op wel meer broederijen gebeurt. Het is een standaard praktijk omdat hanen nou eenmaal geen eieren leggen.

