Dief steelt waardevolle spullen uit huis agent en laat excuusbrief achter

Tijdens het stelen van waardevolle spullen uit het huis van een politieagent liet een dief een excuusbrief achter.



Volgens de politie liet de dief een brief achter met de tekst: “Sorry vriend, ik moest dit doen. Als ik dit niet had gedaan, had mijn vriend zijn leven verloren. Maak je geen zorgen, zodra ik het geld heb, zal ik het teruggeven.”



De dief stal zilveren en gouden ornamenten, zei hij, eraan toevoegend dat enkele kennissen van de familie bij de diefstal betrokken waren.



Er is in dit verband een zaak geregistreerd en er wordt verder onderzoek gedaan, aldus India Today.

