Lockdown voorbij: hondjes VS massaal terug naar asiel

Tijdens de coronapandemie was het ook in Amerika populair: het nemen van een hondje, als gezelschap in isolatie. Maar nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, blijkt het zorgen voor de viervoeters niet voor iedereen meer even praktisch. Dat merkt een opvangcentrum in Los Angeles, waar veel hondjes worden teruggebracht.



De baasjes kunnen weer naar kantoor, dus wie past er op de hond? In veel gevallen kan geen oplossing worden gevonden, en worden de dieren dus weer ingeleverd bij het asiel. "We zagen het wel een beetje aankomen", zegt Chloe Esperiquette van dierenopvangcentrum Wags and Walks.



"Voor de pandemie kregen we ongeveer vijf tot tien aanvragen van mensen die niet meer voor hun hond wilden zorgen", vervolgt Esperiquette. "In de afgelopen maanden is dat aantal ruim verdubbeld, naar meer dan twintig per maand." Het centrum is inmiddels weer tot aan de maximale capaciteit gevuld, net als op veel andere plekken in de VS.



Vooral voor de hondjes is de trend slecht nieuws. In Amerika zijn zoveel asieldieren dat er jaarlijks ruim anderhalf miljoen een spuitje krijgen, ook al mankeert ze niks. Daarom hopen de medewerkers van Wags and Walks dat mensen de hondjes tóch nog willen houden.



Volgens dierenactivist Glen Zipper moeten mensen twee keer nadenken voor ze een hondje terugbrengen. Zelf vond hij onlangs een pitbullpup. Toen hij het dier naar het asiel bracht, kreeg hij te horen dat ze het daar zouden laten inslapen.



"Als je het gevoel hebt dat je niet meer voor een hond kunt zorgen, is het laatste dat je moet doen naar een asiel gaan", zegt hij. "Vraag eerst aan anderen of ze willen adopteren."



Volgens Animal Care and Control in Los Angeles County, het orgaan dat dierenopvangcentra overziet, is er inderdaad sprake van een toename in het aantal honden dat wordt teruggebracht. Volgens een woordvoerder heeft dat in veel gevallen ook te maken met de financiële situatie waarin veel arme families door de pandemie terecht zijn gekomen. Zij hebben geen geld meer om voor hun hond te zorgen.

13-07-2021 18:15:30 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.126

OTindex: 16.814

Wnplts: Bad Benthe

S Ik kan daar altijd slecht tegen

13-07-2021 18:19:43 Buick

Erelid

WMRindex: 1.689

OTindex: 503

Wnplts: amsterdam

Dat is Nederland ook zo.

Mensen die weten dat er bij ons een hond is overleden, die vragen via via of wij hun hond willen.

Komt ook omdat ze in de coronatijd een hond namen en nu moeten ze op vakantie, dus de ow zo lieve hond moet weg.



13-07-2021 18:44:25 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.878

OTindex: 3.168





Jammer genoeg kunnen mensen die wel voor de dieren zorgen ook niet alle dieren redden die nu teveel zijn. En dit terwijl er ook voordien nog een campagne is gevoerd om geen dieren te nemen tijdens de pandemie. Dit hebben ze toch gedaan en nu zijn de dieren dus teveel, zeer verdrietig en onnodig als mensen nadenken voordat ze eraan beginnen.Jammer genoeg kunnen mensen die wel voor de dieren zorgen ook niet alle dieren redden die nu teveel zijn.

13-07-2021 20:21:33 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.774

OTindex: 3.426





Bezint eer ge begint schijnt toch voor veel mensen moeilijk te zijn.

13-07-2021 21:03:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.475

OTindex: 27.479

@Buick :

en nu moeten ze op vakantie, dus de ow zo lieve hond moet weg. Quoteen nu moeten ze op vakantie, dus de ow zo lieve hond moet weg. En dat beest voor de duur van de vakantie in een asiel parkeren is schijnbaar ook geen optie.

