28-jarige vrouw verloofd met gevangene die ze nog nooit heeft ontmoet en in 2032 vrijkomt

Een 28-jarige vrouw is verloofd met een gevangene die ze nog nooit heeft ontmoet en die pas in 2032 zal worden vrijgelaten.



Maatschappelijk werkster Kelly Jacobs ontmoette James Wyatt Dentel via een penvriendenprogramma van een gevangene en onthulde dat ze verliefd raakten, nadat ze een band hadden gevormd via videochat.



Dentel moet een 20 jaar durende gevangenisstraf in Oregon (VS) uitzitten voor het neerschieten van vier mannen in 2019.



Wyatt vroeg Kelly vanuit de gevangenis tijdens een videogesprek ten huwelijk met een ‘ring gemaakt in de gevangenis’.



Het stel is van plan om in oktober van dit jaar in de gevangenis te trouwen – meer dan 10 jaar voor zijn vrijlatingsdatum, meldt Eminetra.

Reacties

13-07-2021 16:31:43 Linden

In US of A komt dit bijna dagelijks voor. Gevangenen kunnen met onbekenden voor hun gaan schrijven en veelvuldig ontstaan hier relaties door. Er zijn zelfs dames die specifiek op zoek gaan naar gevangenen als partner... voor de..leuk.. denk ik.

13-07-2021 16:32:46 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.769

OTindex: 3.425

Ach ja, de moeder van alle gekken is altijd zwanger

