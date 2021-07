Tekst "Welcome to Perth" op dak bij vliegveld Sydney

Vliegtuigpassagiers die vlak voor hun landing in Sydney uit het raampje kijken kunnen de schrik van hun leven krijgen als ze plots de tekst "Welcome to Perth" op het dak van een bedrijf zien staan. Ze hoeven niet bang te zijn, want ze zitten niet op de verkeerde vlucht. De tekst is slechts het werk van grappenmaker Brad Heasman.De tekst (nog te vers voor Google Maps) werd onlangs opgemerkt door een vliegtuigpassagier en gedeeld via Reddit. Heasman laat in een interview weten dat hij de dakgrap heeft laten maken voor 4.500 Australische dollars, maar dat het elke cent waard was. "Er vliegen hier constant vliegtuigen over, dus ik moet elke keer van binnen een beetje lachen als ik er een zie", vertelt hij. Brad komt zelf origineel uit Perth en aangezien vrijwel het verst van Sydney ligt, leek het hem een goede keus. "En het was ook het makkelijkst om te schrijven."Heasman haalde zijn inspiratie uit Amerika, waar vlak bij het vliegveld in Milwaukee al jaren de tekst 'Welcome to Cleveland' op een dak staat geschreven. "We dachten dat we de perfecte locatie hadden om hetzelfde te doen in Sydney."