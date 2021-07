Vrouw stopt tijdens politieachtervolging in McDrive voor maaltijd

Een politieachtervolging in het Amerikaanse Worcester is plots tot een einde gekomen nadat de vluchtende vrouw een drive-thru van een McDonalds indraaide om wat eten te bestellen. Die maaltijd moet nog even wachten, want de vrouw is daar gearresteerd.



Eerder op de avond had de vrouw een pick-up gestolen en was ze gaan joyriden. De opgeroepen politie kon haar echter makkelijk vinden, omdat de eigenaar van de pick-up het voertuig kon volgen met gps. De vrouw wenste echter niet mee te werken en ging ervandoor. Bij de daarop volgende achtervolging botste ze tegen verschillende voertuigen en reed ze door rood en tegen het verkeer in. Op het moment dat de politie dacht haar te hebben, ramde ze een politieauto, waarbij ook een agent geraakt werd. Hierop werd om veiligheidsredenen besloten de achtervolging te staken.



De politie kon de vrouw echter nog steeds volgen via de gps en zagen dat de dame direct daarna een drive-thru van een McDonalds indraaide. Daar werd ze alsnog klemgezet en haar ontsnappingspoging faalde. Ondanks haar zware verzet wisten de dienders haar in de handboeien te slaan en mee te nemen naar het bureau. Haar Big Mac heeft ze nooit gekregen.

Reacties

13-07-2021 12:57:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.028

OTindex: 78.694

Quote:

Haar Big Mac heeft ze nooit gekregen. wat een ramp wat een ramp

13-07-2021 13:11:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.841

OTindex: 7.371

Nou, volgens mij zit dat spul in Amerika standaard in de arrestantenhap.

13-07-2021 14:40:24 Buick

Erelid

WMRindex: 1.686

OTindex: 502

Wnplts: amsterdam



Zoals als het tijd is om te eten dan stop je om te eten.

Was veel grappiger geweest als al die achtervolgende agenten ook de Mac Donald waren binnengerend om een hamburger te bestellen en dan weer verder te gaan met de achtervolging. Sommige mensen hebben echt vaste gewoontes.Zoals als het tijd is om te eten dan stop je om te eten.Was veel grappiger geweest als al die achtervolgende agenten ook de Mac Donald waren binnengerend om een hamburger te bestellen en dan weer verder te gaan met de achtervolging.

13-07-2021 14:49:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.349

OTindex: 37.405



Duitse politiemensen in uniform mogen namelijk hun schoenen niet uit doen als ze in dienst zijn of het in Amerika ook zo is weet ik niet, maar als je in Duitsland door politie wordt achtervolgd, dan kan je het best de auto uit rennen en in een speeltuin op een springkussen of een ander opblaasding springen waar je je schoenen uit moet doen....Duitse politiemensen in uniform mogen namelijk hun schoenen niet uit doen als ze in dienst zijn

13-07-2021 16:36:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.469

OTindex: 27.478

@omabep : @allone : Goed voor de slanke lijn. Alhoewel een ons wel érg slank is...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: