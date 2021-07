Grasmaaiende vrouw om het leven gebracht door vliegtuig dat op haar landt

De vrouw was afgelopen maandag gras aan het maaien toen het noodlot toesloeg.



Het slachtoffer van in de twintig zat in een tractormaaier toen een sportvliegtuigje op haar landde. Het incident vond plaats in Montreal (Canada).



Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis waar ze aan haar verwondingen bezweek. Dat meldt ctvnews.



De piloot raakte niet zwaargewond maar werd wel naar het ziekenhuis vervoerd.



De luchtvaartautoriteiten onderzoeken het bizarre en ongewone voorval.

Reacties

12-07-2021 22:57:29 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.768

OTindex: 3.425

Waar was ze gras aan het maaien? Op een landingsstrip? Iets meer info mag wel GFC



Laatste edit 12-07-2021 22:57

12-07-2021 23:09:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.021

OTindex: 78.682

link @Grouse : maar je hebt wel gelijk, ze was idd gras aan het maaien op het vliegveld, dicht bij de landingsbaan

13-07-2021 00:07:46 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.403

OTindex: 1.795





OT: Dit is dus echt wel een geval van op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn...Triest! @allone : Wel apart om onder die link naar het artikel meteen het bericht over Peter.R de Vries te zien staan...OT: Dit is dus echt wel een geval van op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn...Triest!

