Muis knabbelt aan oog slapende vrouw

Een Australische vrouw schrok wakker toen ze een scherpe pijn in haar oog voelde en ontdekte tot haar schrik dat het een muis was die aan haar oogbol knabbelde.



De boerin werd na de gebeurtenis op het platteland van New South Wales opgenomen in het ziekenhuis.



Zij is volgens Lad Bible een van de vele slachtoffers van de muizenplaag die uit de hand loopt.



Muizen zorgen al maanden voor last in het oosten van Australië. De lokale bevolking wordt er gek van, zo is op diverse video’s te zien. Het krioelt op sommige boerderijen letterlijk van de muizen.



Veel boeren zijn wanhopig want de muizen hebben diverse gewassen en graan verwoest. Een noodfonds heeft al een miljoen dollar beschikbaar gesteld voor hulp.

Reacties

12-07-2021 22:09:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.021

OTindex: 78.682





Ik ben wel eens wakker geschrokken omdat een muis over mijn been liep, maar dit is wel heel extreem.

13-07-2021 00:02:23 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.403

OTindex: 1.795

Misschien een paar duizend katten inzetten? Niet voeren, maar op de muizen loslaten? Uiteraard wel alleen gesteriliseerde, dan wel gecastreerde exemplaren, om een nieuwe plaag te voorkomen...

