11-07-2021 13:58:15

gelukkig passen tegenwoordig veel foto's en files op een usb-stick....die kan je ook gemakkelijk ergens naar toe nemen, maar omdat ik bang ben dat er iets mee gebeurt in mijn handtas verpak ik die voor alle zekerheid in een snoepdoosje ....een stick met allerlei data in een snoepblikje in een handtas, dat voelt een beetje als een spionagefilm