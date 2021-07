Artsen verwijderen enorme haarbal uit maag vijfjarig meisje

Een enorme haarbal van 1,5 kg is uit de maag van een klein meisje verwijderd.De vijfjarige Indiase ontwikkelde een uiterst zeldzame aandoening genaamd Rapunzel Syndroom waardoor ze niet kon stoppen met het eten van haar, zo meldt Daily Star.Ze werd in eerste instantie naar het ziekenhuis gebracht nadat ze klaagde over pijn en zwelling in haar maag, evenals verlies van eetlust.Artsen ontdekten dat de bron van de pijn een gigantische haarbal was.De ouders van het meisje gaven toe dat ze al twee├źnhalf jaar haar eet.