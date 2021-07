Menselijke satan heeft na zijn neus nu ook zijn ringvinger verwijderd en slagtanden laten plaatsen





Dit is de laatste van een schokkende reeks van gruwelijke procedures die uitgevoerd zijn door Michel Faro do Prado, 44, meer bekend als de “menselijke Satan”.



De tatoeëerder beoefent zijn vak al 25 jaar, maar is nog een stap verder gegaan om zich volledig te transformeren.



Michel besloot om een van zijn ringvingers te laten verwijderen en een set zilveren slagtanden in zijn mond te laten implanteren.



Dit is de tweede keer dat een lichaamsdeel is verwijderd, nadat hij eerder een gevaarlijke operatie onderging om de punt van zijn neus te verwijderen en zijn neusgaten bloot te leggen, meldt Whats New 2day.

Reacties

11-07-2021 10:39:44 Buick

Erelid

WMRindex: 1.678

OTindex: 495

Wnplts: amsterdam

En nu maar jammeren dat er niemand meer door hem getatoeëerd wil worden.

11-07-2021 10:44:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.850

OTindex: 85.480

Wat een sneue man. Geen enkel respect voor zijn eigen lichaam. Dát is toch erg... Geen zelfrespect.

En welke idioot leent zich ertoe om hen chirurgisch zo toe te takelen?

Die is gewoon misdadig bezig!

Gekken hoor je tegen zichzelf te beschermen!



Laatste edit 11-07-2021 10:45

11-07-2021 10:59:21 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 1.049

OTindex: 788

Die foto is vreselijk. Ik zie liever een filmpje waarin hij Spaghetti eet, of iets drinkt, want daar ben ik meer benieuwd naar.



Zolang men dit lichaamsmodificatie noemt zal er weinig veranderen aan de "ethiek of esthetiek ".



Deze man had veel eerder beschermd moeten worden tegen zichzelf.

11-07-2021 12:05:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.015

OTindex: 78.675

getver.. wat afschuwelijk.. hadden jullie niet ff een grote waarschuwing kunnen plaatsen



en lichaamsmodificatie is een eufemisme voor ???

11-07-2021 12:10:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.015

OTindex: 78.675



hoewel 'eng' hier niet het juiste woord is

afgrijselijk? afschrikwekkend? @Buick : dank je..hoewel 'eng' hier niet het juiste woord isafgrijselijk? afschrikwekkend?

11-07-2021 14:00:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.327

OTindex: 37.397

nu is het te laat, maar toen hij dit allemaal bedacht, toen was het heel gezond geweest als hij af en toe had moeten solliciteren

11-07-2021 17:15:06 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 6.072

OTindex: 14

Krijgen we over een paar weken een update als het gedrochtje weer iets nieuws heeft verzonnen om te doen?

11-07-2021 18:58:33 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.327

OTindex: 37.397

echt een man om mee te nemen naar je ouders

11-07-2021 20:54:03 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.868

OTindex: 3.168

Ik schrok me rot van die foto, dit is echt te ver gegaan en die dokter die zich hiervoor geleend heeft moet zijn papiertje afgenomen worden, die is nl. niet geschikt voor dit beroep.

12-07-2021 00:35:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.327

OTindex: 37.397

@omabep :

dat ook, en zouden er veel mensen zijn die de moed hebben zich door hem te laten tatoeëren dat ook, en zouden er veel mensen zijn die de moed hebben zich door hem te laten tatoeëren

12-07-2021 01:08:20 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.398

OTindex: 1.792

Heeft de monsterlijke man ook een baan? Wie wil zoiets nou in zijn nabijheid?

Oh, even overheen gelezen..Hij is een tatoeëerder..Stel, je wilt een onschuldig vlindertje op je bovenarm laten tatoeëren..en dan krijg je zoiets voor je neus! Je bevriest toch ter plekke!



Laatste edit 12-07-2021 01:12

