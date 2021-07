Hondje Frenkie genezen van dodelijk virus door poeptransplantatie

Er is een oplossing voor het zeer besmettelijke en levensbedreigende Parvovirus: poeptransplantatie. Door de poep van een gezonde hond in te brengen bij een zieke hond, kan die laatste gered worden. Frenkie, de viervoeter van Joyce, onderging de nieuwe genezingsmethode.Op 24 maart 2021 verwelkomt Joyce Kamerbeek haar puppy Frenkie. Ze is op slag verliefd op de pup. Helaas zit ze maar kort op haar roze wolk, want Frenkie wordt al snel ernstig ziek.Op de dag dat het beestje aankomt, heeft Frenkie al last van diarree. "Na twee dagen ging haar buikje opzwellen en heb ik de dierenarts gebeld", vertelt Joyce aan EditieNL. Ze moet de darmen van het beestje goed in de gaten houden, luidt het advies.Twee dagen na het gesprek met de dierenarts begint Frenkie met braken. "Toen wist ik: dit is niet goed. We hebben een Parvotest afgenomen en die bleek positief te zijn.Ondanks medicatie van de dierenarts gaat het hondje hard achteruit. Na onderzoek blijkt Frenkie 41 graden koorts te hebben en ernstig ziek te zijn. De dierenarts vermoedt dat Frenkie uit het buitenland komt. Zelf had Joyce van tevoren vertrouwen in de fokkers. "Onze bovenburen hebben een pup bij dezelfde mensen aangeschaft. Zij waren heel enthousiast en met hun hondje ging het hartstikke goed."Joyce heeft haar pup bij de dierenarts achtergelaten voor een poeptransplantatie. "Dat kost 5000 tot 6000 euro. Haar bloedwaardes waren nog goed, dat was voor ons een reden om het toch te doen." De ingreep heeft uiteindelijk haar leven gered.Het Parvovirus is een virus dat voornamelijk bij puppy's voorkomt. Het veroorzaakt spijsverteringsproblemen en is zeer dodelijk. Het aantal gevallen is in 2020 met veertig procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. "Die toename is toe te schrijven aan de honden die vanuit Oost-Europa naar Nederland gehaald worden. Zij zijn vaak niet tegen het virus ingeënt", vertelt Karen Soters van House of Animals.Maaike van Uden, spoeddierenarts en ontwikkelaar van poeptransplantaties, legt uit dat deze behandeling al langer gebruikt wordt bij honden met chronische diarree. "We hebben de methode iets aangepast, zodat de veel te zwakke en zieke puppy's niet onder narcose hoeven", vertelt ze aan EditieNL.Tijdens zo'n transplantatie wordt 'gezonde' poep ingebracht bij de zieke hond. "Daarmee zorgen we dat de balans in het darmkanaal herstelt en voedingsstoffen worden opgenomen in de darmen." De zieke hond profiteert dus van de gezonde darmflora van de donor.De methode lijkt te werken. Driekwart van de behandelde hondjes heeft het Parvovirus na de poeptransplantatie overleefd. Een kwart overleed alsnog. "Maar dat ligt niet aan de behandeling. De hondjes komen vaak doodziek binnen."Niet alle honden kunnen zomaar poepdonor worden. "De hond mag zes maanden lang niet hebben gebraakt of diarree en antibiotica hebben gehad. De vaccinaties en ontworming moeten helemaal up-to-date zijn. We nemen daarnaast ook bloedtesten af." Als dit allemaal in orde is, mag de hond donor zijn.De dierenarts hoopt dat meer dierenartsen deze methode gaan gebruiken: "Onze logistieke afdeling heeft via ons netwerk al het persbericht verspreid en daarmee proberen we onder de aandacht te brengen." De poeptransplantatie vervangt niet de bestaande behandeling tegen het Parvovirus. Hierbij met het dier zelf de darmflora opschonen. "We wachten dan tot het dier het zelf gaat doen maar dat kan veel te lang duren en dan kan het dier te komen overlijden", vertelt ze.