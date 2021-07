Hotelmedewerker verliest beide ogen bij woedeaanval 17-jarige toerist

Een medewerker van een viersterrenhotel in de Spaanse badplaats Cambrils is zijn beide ogen kwijtgespeeld na een gruwelijke aanval door een 17-jarige

Ik zou zeggen, de abortustermijn met een jaar of 18 verlengen.

11-07-2021 21:18:22

Ook op basis van commerciële zorg uitbehandeld natuurlijk, net zoals hier.

Ze grijpen in als het kalf verdronken is ipv. eerdere hulp af te dwingen, daardoor is het nu te laat voor de hotelmedewerker die voortaan blind verder moet.