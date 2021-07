Enorme explosie in Kaspische Zee

Een enorme vuurbal lichtte afgelopen zondagnacht de Kaspische Zee op, maar ondanks de vele gasplatformen in dit gebied blijkt het geen technische probleem te zijn, maar een natuurlijke oorzaak te hebben. De metershoge vlammen zouden het gevolg zijn van een moddervulkaan, waarbij gas en modder omhoog worden geduwd.De enorme explosie was in grote delen van de kust te zien en wierp een oranjerode gloed over het water. De ontploffing vond plaats op ongeveer tien kilometer van het grote Umid-gasveld en zo'n 75 kilometer van de kust van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.Gasplatformen in de regio laten weten geen schade te hebben als gevolg van de uitbarsting. Zondagmorgen doken de eerste beelden op van de betreffende moddervulkaan, waar nog wel een klein brandje woedt, maar de grote uitbarsting inmiddels achter de rug is.