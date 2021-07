Amsterdammer (21) kreeg foute testuitslag en stond met corona in bomvolle kroeg

Opnieuw een pijnlijke fout bij Testen voor Toegang. Een 21-jarige Amsterdammer had zich zaterdag laten testen, maar kreeg onterecht een negatieve uitslag. Hij is zaterdag flink gaan feesten, terwijl hij besmet was met corona. "Ik heb met iedereen staan knuffelen."



Dat zegt hij tegen NH Nieuws. Hij en zijn vrienden wilden zaterdag op stap, en dus liet hij zich testen bij een testlocatie van Testen voor Toegang in Halfweg. Na een uur kreeg hij een mailtje, dat de uitslag negatief was.



Ook de vrienden van de jongen kregen een negatieve testuitslag, en dus stonden alle seinen op groen voor een mooie stapavond. "Ik kwam superveel mensen tegen, heb veel mensen geknuffeld", vertelt hij tegen NH Nieuws.



Zijn nachtrust is van korte duur, want om 9:00 uur wordt hij wakker gebeld door Covidia, de testaanbieder. Ze hebben slecht nieuws: hij heeft de verkeerde testuitslag gekregen en is wél besmet met corona.



Enorm schrikken voor de jongen, die zich volgens NH Nieuws ook behoorlijk schuldig voelt: "Ik voel me echt slecht dat ik mensen extra heb opgezocht. En dat ik mensen nu een berichtje moet sturen: ik heb toch wel corona."

