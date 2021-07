Peperdure verdwenen Duitse huurauto duikt op in Veenendaal

VEENENDAAL - Een opmerkelijk verzoek, daarover schrijft de politie Veenendaal op Facebook. Ze werden vrijdagnacht namelijk gebeld door een Duits recherchebureau, die ze liet weten dat een peperdure verdwenen huurauto bij hen in de gemeente zou staan.



Agenten gingen meteen kijken en inderdaad bleek in Veenendaal-Oost een Audi R8 te staan. Een auto met een nieuwprijs van boven de 250.000 euro.



In de auto bleek ook nog een huurder te zitten, die zich volgens de politie van geen kwaad bewust was. "Hij kon een huurcontract tonen en leek zelf ook slachtoffer te zijn geworden van malafide (onder)verhuur."



De politie schrijft de auto te hebben ingenomen en dat de wagen weer op weg is naar Duitsland. Helaas voor hen ging de auto op een aanhanger, want ze hadden de snelle auto ook 'best zelf willen rijden'.

