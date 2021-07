Oekraïense militairen lopen op hoge hakken: vernederend en stereotyperend

Het Oekraïense ministerie voor Defensie heeft zich de woede van veel Oekraïners op de hals gehaald nadat vrouwelijke militairen een oefening voor een parade op hoge hakken hebben moeten lopen. Op sociale media en door sommige politici wordt het plan bekritiseerd en wordt de minister van Defensie beschuldigd van seksisme. Zo noemt Inna Sovsun van de liberale oppositiepartij Golos het "een stom idee" dat de "stereotypen van de vrouw als mooi popje" belichaamt.Als protest namen enkele parlementariërs hakken mee naar het Oekraïense parlement en daagden de minister uit om de schoenen tijdens de parade te dragen. "Het is moeilijk om een idioter en schadelijker idee te bedenken", zei Sovsun. Ze benadrukt dat vrouwelijke militairen - net zoals mannen - hun leven riskeren. "Ze verdienen het niet om vernederd te worden."De vicevoorzitter van het parlement wil dat er excuses worden gemaakt voor het "beledigen" van de vrouwen. Een andere parlementariër stipt aan dat meer dan 13.500 vrouwen hebben meegevochten in het conflict met pro-Russische separatisten in het oosten van het land.Ook de militairen zelf erkennen dat het schoeisel niet heel praktisch loopt. "Vandaag trainen we voor de allereerste keer op hakken. Het loopt wat moeilijker dan de laarzen, maar we doen ons best", citeerde de website van het ministerie een van de kadetten.De militairen oefenden voor een grote parade op 24 augustus, als de Oekraïense onafhankelijkheid wordt gevierd.