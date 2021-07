Knal, weer er tegen aan! Wekelijks tientallen klachten van automobilisten over bord boven de weg

Knal! Huh, wat doet die balk hier?! De gemeente Krimpen aan den IJssel krijgt wekelijks tientallen klachten over de hoogtebalk boven de wisselstrook van de drukke Algerabrug. Er rijden zelfs zo veel automobilisten tegenaan, dat de verf van het bord is gesleten.De oostelijke voet van de Algerabrug oogt als een bouwterrein met betonnen randen, gestreepte paaltjes, verwijsborden en slalommend verkeer. Auto's uit de Krimpenerwaard richting Rotterdam nemen automatisch de hoofdrijbaan. Bestuurders uit hartje Krimpen worden de wisselstrook opgestuurd en krijgen daar te maken met een hoogtebalk die volgens de gemeente altijd op 1,90 meter hangt. Het is deze hoogte omdat verderop het waarschuwingsbord ‘brug open, motor uit’ boven de weg hangt. Het rood-witte stuk metaal is zo vaak geraakt dat de cijfers erop verdwenen zijn.Anco van Huuksloot reed laatst met zijn VW-bus over de wisselstrook. Bij het passeren van de balk voelde hij dat zijn voertuig iets raakte. ,,Het bord klapte op mijn bus. Foute boel.’' Zijn vrouw overkwam even later in haar auto met een skibox bovenop hetzelfde. Nu ging het echt mis. ,,De skibox is kapot gereden’', moest Van Huuksloot vaststellen.Hij heeft de indruk dat de hoogte van de balk - normaal gesproken 1,90 meter - lager was dan anders. ,,We nemen al acht jaar de wisselstrook met de skibox op het dak en dat is altijd goed gegaan. Ook met mijn bus heb ik daar nooit problemen gehad.’’De bak op dak raakte door de botsing flink beschadigd. ,,Er zit een gat in van ongeveer 20 centimeter. Ik vrees dat dat wel 400 tot 500 euro schade is.’' Bij zijn verzekering regelde hij dat hij de dagwaarde terugkrijgt: 300 euro.Jeroen van Gent, neemt vaak de wisselstrook van de AlgerabrugKrimpenaar Jeroen van Gent heeft andere ervaringen op de wisselstrook. ,,Geen botsingen, wel heb ik twee keer te maken gehad met een vrachtwagen die in de fuik gereden was en terug moest omdat de bestuurder merkte dat ie te hoog was. Dan sta je even in de file. Een oplossing zou zijn om die balk voor de fuik te hangen. Dan kun je nog elders heen.‘’Wethouder Anthon Timm nam deze week zelf een kijkje bij de hoogtebalk. ,,Ik ben 1,96 meter en kan er nog onderdoor.''Wethouder Anthon Timm van Krimpen aan den IJssel beklemtoont dat de hoogtebalk boven de wisselstrook altijd op 1,90 meter hangt. Dat zal na de werkzaamheden ook niet wijzigen, stelt hij beslist. ,,Er zit zelfs nog een marge in, waardoor de hoogte eigenlijk minimaal twee meter is.’' Als de balk geraakt wordt, dan wordt ie weer goed gehangen.De VVD-bestuurder weet van de klachten. ,,Tientallen per week. Zeker nu de werkzaamheden aan de grote kruising zijn. Daardoor komen mensen er te laat achter dat ze op de wisselstrook zitten en niet meer terug kunnen.’' Veel reacties zijn van automobilisten die moeten wachten op te hoge voertuigen die in de fuik zijn gereden en terug willen, vult hij aan.De boodschap van de wethouder aan automobilisten uit Krimpen is dan ook: let goed op de borden. ,,Als je tegen je zin op de wisselstrook bent gekomen, dan heb je zeker vijf verkeersborden gemist. Helaas zitten veel chauffeurs toch vaak te slapen.’'Bestuurders hoeven bij de gemeente Krimpen niet aan te kloppen om schade te verhalen, aldus de wethouder. ,,Nee, dit is eigen verantwoordelijkheid. Mijn tip aan autorijders is ook: meet eerst eens de hoogte van de auto op voordat je op pad gaat. Ik heb zelf ook een skibox en kan er net onderdoor.’'Anco van Huuksloot reed vrijdagmorgen zonder problemen onder de hoogtebalk door. Hij vindt het nog steeds vreemd dat het jaren goed is gegaan, maar vorige week niet. ,,Het lijkt toch of ie nu hoger hangt.'' Maar bij de gemeente Krimpen blijven ze erbij: de hoogte is en blijft 1,90 meter.