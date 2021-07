Darmen man exploderen nadat vrienden slang van luchtcompressor in zijn anus stoppen

Een 28-jarige man liep ernstige darmschade op nadat zijn twee vrienden een slang van een luchtcompressor in zijn anus hadden gestopt en het apparaat inschakelden.



Het incident vond dinsdagavond plaats op de werkplek van het slachtoffer in Ghaziabad, in de buurt van Delhi, schrijft Times Now News.



Het slachtoffer moest medisch behandeld worden en de twee verdachten zijn gearresteerd door de politie.



Volgens informatie op sociale media heeft een familielid van de gedupeerde aangekondigd dat de daders op een felle wraakactie mogen rekenen.

Reacties

07-07-2021 12:20:23 De Paus

Nou als dat zijn vrienden waren, zou ik niet graag zijn vijanden tegen het lijf lopen Quote: Een 28-jarige man liep ernstige darmschade op nadat zijn twee vrienden een slang van een luchtcompressor in zijn anus hadden gestopt en het apparaat inschakelden.Nou als dat zijnwaren, zou ik niet graag zijntegen het lijf lopen

07-07-2021 12:47:27 Emmo

En gelachen dat we hebben...

07-07-2021 12:54:44 allone

Vrienden? Dat is moeilijk te geloven. Maar wraakacties zullen ook niet helpen

