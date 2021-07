KLM-toestel keert om na wangedrag Dragons’ Den-ster Michel Perridon

Zakenman Michel Perridon, bekend van het NPO 1-programma Dragons’ Den, is uit een KLM-toestel gezet vanwege wangedrag in de cabine. Hij weigerde om het verplichte mondkapje te dragen.



Perriden weigerde dat ‘omdat het niet meer past bij de maatregelen van Nederland’. “De stewardess zei direct dat als Michel niet zijn mondkapje op wilde zetten, het vliegtuig om zou keren en ze ons eruit zou zetten. Michel reageerde: oké is goed.”



“Ik had die kap best willen opdoen, als ze dat met een beetje charme vragen. Het gaat ook om de manier waarop je zoiets brengt.”



Kennelijk heeft Michel het gevoel dat hij als multimiljonair niet hoeft te voldoen aan wet en regelgeving. “Ik laat me toch niet als een baby behandelen? Het is toch onzin dat we nu nog mondkapjes op moeten in het vliegtuig?”



Hij denkt dat hij de publieke opinie mee heeft. De multimiljonair heeft namelijk zélf contact gezocht met De Telegraaf en twee privéfoto’s aangeleverd.

Reacties

07-07-2021 08:11:11 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.857

OTindex: 3.168

Quote:

“Ik had die kap best willen opdoen, als ze dat met een beetje charme vragen. Het gaat ook om de manier waarop je zoiets brengt.”

Lijkt me toch dat ze het wel netjes heeft gevraagd, ik kan me niet voorstellen dat een stewardess grof in de mond is. Hij is gewoon een eikel die inderdaad denkt dat de wereld er alleen voor hem is. Lijkt me toch dat ze het wel netjes heeft gevraagd, ik kan me niet voorstellen dat een stewardess grof in de mond is. Hij is gewoon een eikel die inderdaad denkt dat de wereld er alleen voor hem is.

07-07-2021 08:17:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.342

OTindex: 27.462

Quote:

“Ik laat me toch niet als een baby behandelen? Eerste vereiste daarvoor is je niet als een baby te gedragen. Eerste vereiste daarvoor is je niet als een baby te gedragen.

07-07-2021 08:23:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.812

OTindex: 85.418

Quote:

Perriden weigerde dat ‘omdat het niet meer past bij de maatregelen van Nederland’.



Dan heeft hij toch niet goed opgelet. In het openbaar vervoer, wat een vliegtuig ook is, moet nog wel degelijk een mondkapje gedragen worden.

Het is goed dat ze hem eruit gezet hebben want anders zou hij onderweg misschien nog meer stennis gemaakt hebben over weet je veel wát. Dan heeft hij toch niet goed opgelet. In het openbaar vervoer, wat een vliegtuig ook is, moet nog wel degelijk een mondkapje gedragen worden.Het is goed dat ze hem eruit gezet hebben want anders zou hij onderweg misschien nog meer stennis gemaakt hebben over weet je veel wát.

07-07-2021 09:07:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.342

OTindex: 27.462

@Mamsie : Wacht maar. Er komen er vast nog wel bij

07-07-2021 10:25:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.866

OTindex: 16.262

S @Mamsie : Ik zal de processie leiden. Wel eerst even mijn witte petje omwisselen voor een mijter.

07-07-2021 12:31:42 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.930

OTindex: 6.000

S Quote:

“Ik had die kap best willen opdoen, als ze dat met een beetje charme vragen. Het gaat ook om de manier waarop je zoiets brengt.”



wat, op dr knieën tussen zijn benen? wat, op dr knieën tussen zijn benen?

07-07-2021 12:36:23 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.746

OTindex: 3.409

@MIADIA : Dan heeft voor haar een kapje geen toegevoegde waarde

