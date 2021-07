Jonge kunstenares (10) met lichaam van een 80-jarige sterft vóór droomreis naar Parijs

Een jong meisje uit Oekraïne is op slechts 10-jarige leeftijd overleden aan een zeldzame genetische aandoening waardoor ze acht keer zo oud is als normaal.Kunstenares Iryna ‘Irochka’ Khimich was een van de slechts 179 in de wereld die de ongeneeslijke ziekte progeria had, wat betekende dat haar lichaam in de toestand van een 80-jarige was, zeggen artsen.Het meisje, afkomstig uit Vinnytsia, zamelde zelf geld in voor haar eigen behandeling, ook bekend als Hutchinson-Gilford syndroom, door haar kunstwerken te verkopen, meldt The Sun.In haar korte leven slaagde ze erin om een getalenteerde kunstenaar te worden en haar werk tentoon te stellen. Ze droomde ervan om Parijs te bezoeken, maar tragisch genoeg overleed ze kort daarvoor.Artsen zeiden dat haar lichaam elk jaar bijna tien jaar ouder werd, waardoor Iryna stierf voordat ze naar Boston in de VS kon vliegen voor behandeling van haar aandoening.