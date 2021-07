Woedende vader gooit emmer ontlasting op lerares zoon nadat ze weigerde hem goede cijfers te geven

Een boze vader gooide een emmer ontlasting over de lerares van zijn zoon, die volgens hem geld eiste om zijn zoon goede cijfers te geven.



Volgens de vader had de vrouw een steekpenning van ruim 300 euro geëist van elk van haar studenten om hen hun diploma’s te geven aan een universiteit in Oekraïne.



De witte kanten jurk van de leraar was kletsnat na de aanval met stinkende bruine brokken die op de grond om haar heen lagen.



De man riskeert een maximale gevangenisstraf van vier jaar, meldt The Sun.

Reacties

06-07-2021 10:12:38 Mamsie

Shit happens

06-07-2021 10:16:20 Buick

In de kop staat lerares en in het artikel is het ineens een leraar.

Dat ombouwen daar gaat snel.

06-07-2021 10:38:29 Emmo

Maar het zal wel in de vertaling zitten. In het Engelse Teacher zit geen sekse-onderscheid.



Laatste edit 06-07-2021 10:39 @Buick : Andersom heb je alleen twee bakstenen nodig.Maar het zal wel in de vertaling zitten. In het Engelse Teacher zit geen sekse-onderscheid.

06-07-2021 10:40:48 Buick

@Emmo , ik dacht eigenlijk, die oude Oekraïnse vrouwen die kunnen wel heel snel zo'n ding breien.

06-07-2021 10:45:28 Grouse

Maar geen woord over het vragen van steekpenningen. En de strafbaarheid daarvan.

06-07-2021 11:08:04 Emmo

@Grouse : Dat is in Oekraïne zodanig ingeburgerd dat het vervolgen ervan onpraktisch wordt. Zeg maar net als de gedoogconstructie ten aanzien van het drugsgebruik in Nederland.

06-07-2021 11:14:53 Grouse

Maar misschien moet je daar de rechter voor omkopen



Laatste edit 06-07-2021 11:15 @Emmo : Je zou het als verzachtende omstandigheid kunnen zien bij het bepalen van de strafmaat.Maar misschien moet je daar de rechter voor omkopen

06-07-2021 11:49:57 Emmo

@Grouse : Ergens in Afrika had een kapitein een dispuut met een douaneambtenaar. Toen zei de scheepsagent: "Kapitein, u kunt dit voor de rechter brengen, maar het omkopen van een rechter is duurder dan het omkopen van deze ambtenaar".

06-07-2021 12:52:37 botte bijl

de juf had er letterlijk en figuurlijk schijt aan

