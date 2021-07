Hey Alexa, zet de tv aan: duizenden ouders van Alexa's zijn pesterijen zat

Duizenden ouders roepen internetgigant Amazon op om de assistentfunctie op zijn slimme speakers niet langer Alexa te noemen. Hun dochters die zo heten, hebben genoeg van alle flauwe grapjes die de ze hele dag moeten aanhoren. Er zijn ouders die zeggen dat hun dochter zelfmoordgedachten heeft door de pesterijen.



Het probleem zit hem in de manier waarop Amazons Alexa wordt gebruikt op de slimme speakers die in steeds meer huiskamers staan. Om te voorkomen dat de slimme speaker te pas en te onpas reageert op wat in huis besproken wordt, moet het apparaat eerst worden geactiveerd met een signaalwoord. Bij Amazon is dat Alexa. "Hey Alexa, zet de radio aan" of "Alexa, zet de verwarming een graadje hoger."



Met het populairder worden van de slimme speakers zouden de pesterijen in de schoolklassen, in winkels en op straat enorm toenemen.



De Amerikaanse Lauren Johnson, moeder van de destijds 6-jarige Alexa was het zat toen haar dochter in 2018 voor de zoveelste keer in huilen uitbarstte in de auto op de terugweg van school. "Kinderen en ook volwassenen, dragen haar de hele tijd dingen op. 'Alexa, zet mijn tv aan', 'Alexa, vertel me wat voor weer het wordt.' Haar naam is synoniem geworden voor een slaaf."



In de VS heten 130.000 meisjes en vrouwen Alexa. In Nederland zijn er ongeveer 120 (menselijke) Alexa's. De slimme speakers van Amazon zijn nog niet in het Nederlands verkrijgbaar. In deze video leggen onze collega's van Bright uit hoe het systeem werkt.



Online startte ze een petitie om Amazon te vragen een andere (niet-menselijke) naam te kiezen en steeds meer ouders met dezelfde problemen meldden zich bij haar: vrouwen die zich op hun werk niet durven uitspreken vanwege het getreiter en zelfs ouders die de naam van hun kind officieel hebben laten veranderen. Meer dan 3000 ouders van een Alexa hebben de petitie inmiddels ondertekend.



Nadat de Britse omroep BBC er onlangs aandacht aan besteedde, kwam er wel een korte reactie van Amazon. Het bedrijf zegt de pesterijen te betreuren en laat weten dat er meer signaalwoorden zijn om de slimme speakers te activeren: 'Hey Amazon' of 'Hey Echo' kan bijvoorbeeld ook.

Kortom: als je Alexa heet, ben je mooi de sjaak, nóg zo'n schrijnend voorbeeld.

Reacties

06-07-2021 08:20:33 Ronnymij

Het is allemaal natuurlijk prachtig wat we kunnen met de technologie, maar het lijkt wel of er alles aan gedaan wordt om ons op die bank of stoel te laten zitten en alles met onze stem te regelen.



Vroeger zei ik van de smartphone dat ik er nooit eentje zou aanschaffen, maar ondertussen ben ik er alweer een stuk of tien verder, dus ik ga niet zeggen dat ik dit nooit zou doen.



Maar het licht aandoen lukt mij nog wel zonder Google of Alexa, net als zoveel andere dingen die mij wat beweging kunnen verschaffen.



Ik probeer wel eens met Bixby in mijn auto iemand te bellen, maar het kost mij dan zoveel tijd om een Nederlandse naam op een zodanig Engelse manier te zeggen, dat het alleen maar ergernis oplevert. krortom, dit werkt nog niet afdoende, dus ik wacht wel af op de juiste updates.

06-07-2021 08:22:05 venzje

Ach, als Jan ben ik zulke grappen wel gewend. En ook met mijn achternaam wordt volop gespeeld. Ik heb daar nog nooit een trauma aan overgehouden.

06-07-2021 08:28:43 venzje

En ik heb inderdaad een korte achternaam.

06-07-2021 08:41:07 Mamsie

Ik heb een stevig wantrouwen tegen slimme apparaten. Ik zie de noodzaak ervan nog altijd niet in. Ik gebruik liever zelf mijn eigen gezonde verstand.



En hier blijkt maar weer dat er grote nadelen aan vastzitten. In mijn idee raak je met dit soort dingen de regie over je dagelijkse leven min of meer kwijt.

06-07-2021 09:01:51 Grouse

Quote:

Kortom: als je Alexa heet, ben je mooi de sjaak, nóg zo'n schrijnend voorbeeld.

Gelukkig heeft onze redacteur de zaak goed samengevat

06-07-2021 09:07:15 Buick

@Mamsie :

Ik heb een stevig wantrouwen tegen slimme apparaten. Ik zie de noodzaak ervan nog altijd niet in. Ik gebruik liever zelf mijn eigen gezonde verstand.



Ik heb een stevig wantrouwen tegen slimme apparaten. Ik zie de noodzaak ervan nog altijd niet in. Ik gebruik liever zelf mijn eigen gezonde verstand.

En hier blijkt maar weer dat er grote nadelen aan vastzitten. In mijn idee raak je met dit soort dingen de regie over je dagelijkse leven min of meer kwijt.

,zoveel verandert er niet voor je?

,zoveel verandert er niet voor je?

Nu zeg je elke dag : papsie doe jij het licht aan. Papsie doe jij de gordijnen dicht

06-07-2021 09:10:49 Emmo

Ik heb een Domdommetje met stembesturing. Gebruik ik nooit. Het toetsenbord is drie keer zo snel en stukken nauwkeuriger.

06-07-2021 09:19:23 Grouse

@Emmo : "ga naar een adres" wordt bij mij standaard beantwoord met "wil je naar huis?"

06-07-2021 09:37:26 DrZiggy

Wachten op iets dat je niet nodig hebt, klinkt nogal vreemd Verder zijn er duizenden dingen waarmee mensen denken grappig te zijn, die het totaal niet zijn.



Wachten op iets dat je niet nodig hebt, klinkt nogal vreemd Verder zijn er duizenden dingen waarmee mensen denken grappig te zijn, die het totaal niet zijn.

Toen ik nog in een winkel werkte was het laatste half uur altijd vreselijk. Dan mocht je met een bezem door de winkel en hoorde je weer een keer of 20 "Kom je bij mij ook even poetsen?".

