Celstraf voor getrouwde vrouwelijke cipier na geslachtsgemeenschap met gevangene

De gevangenisbewaarder bedreef de liefde met een gevangene terwijl maar liefst 11 man toekeken.



De 26-jarige Tina Gonzales uit Fresno, Californië (VS) moet 7 maanden de cel in voor het hebben van geslachtsgemeenschap met een gedetineerde.



De vrouw was ook in het bezit van stimulerende middelen, alcohol en gaf gevoelige informatie door. Verder had ze een mobiele telefoon en scheermesjes bij zich die bestemd waren voor een gedetineerde.



Ze begon de relatie met de gevangene na een slechte periode in haar huwelijk, meldt ABC News.



Ook zou Tina volgens de openbare aanklager een gat in haar broek hebben gemaakt zodat de gedetineerde makkelijker ‘toegang’ kreeg tot haar geslachtsdeel.

