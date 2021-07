Henri-George? Nee joh, hij heet gewoon Henk

DOETINCHEM - Het Doetinchemse gemeenteraadslid Henri-George Moïze de Chateleux (72) maakte indruk met verhalen over zijn verleden. Al zijn broers en zussen overleden aan besmettelijke ziektes. Zelf werkte hij jaren als klinisch psycholoog in Frankrijk. Allemaal niet waar, zegt zijn familie. Wat is de waarheid van Henri-George Moïze de Chateleux?



Hij stelt zich overal voor als Henri-George. Henri-George Moïze de Chateleux. Voor wie hem kent: HG. In zijn familie moeten ze daar om grinniken. Typisch Henk, zeggen ze, want onder die naam kennen zíj hem. ,,Hij verzint gewoon van alles. Dat doet hij al zijn hele leven. De werkelijkheid past hem niet en dus verzint hij er een.’’



Helemaal verzonnen is zijn alternatief voor ‘Henk’ niet: zijn ouders gaven hem de voornamen Hendrik Leopold George.



Bekend figuur in Doetinchem

Henri-George Moïze de Chateleux is een bekende figuur in Doetinchem. Sinds jaar en dag zit hij er in de gemeenteraad. In 2005 trad hij aan als raadslid voor D66, maar inmiddels heeft hij met Lokaal Belang Doetinchem zijn eigen partij. Lokaal Belang schrijft op haar site dat haar fractieleider in de politiek geroemd wordt om ‘zijn dossierkennis en politieke vaardigheid’. Hij is, schrijft de partij, ‘zowel buiten als binnen de raad wijsgeer, theoloog en psycholoog’.



Deze man haalde vorig jaar, midden in de coronacrisis, het nieuws met een dramatisch levensverhaal. In een interview met deze krant in juni 2020 vertelde hij als enige van acht kinderen nog in leven te zijn. Hij verloor onnodig, zei hij, zijn zeven broers en zussen aan ziektes die met vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden, zoals polio en difterie.



‘Mijn moeder was theologe, zeer gelovig en tegen inentingen. Van 1956 tot 1958 was de laatste grote polio-epidemie in Nederland en we werden allemaal ziek. Mijn tweelingzusje Wilma en ik - we waren 8 jaar - ook. Bij mij is de ziekte gelukkig verdwenen. Maar mijn zusje werd zwaar invalide. Ze was rechtszijdig verlamd en heeft tal van operaties ondergaan om de situatie te verbeteren. Vergeefs. Ze overleed toen ze 34 was. Tot haar dood heb ik voor mijn zusje gezorgd’, aldus Moïze de Chateleux toen.



Het was een verhaal dat op velen grote indruk maakte. Maar, zegt zijn familie: het is helemaal niet waar. De familie las het stuk in deze krant en besloot nu, bijna een jaar later, met een verklaring te komen. Geen van de familieleden wil in dit artikel met naam genoemd worden. Omdat, stellen ze: ‘we al genoeg ellende met Henk achter de rug hebben’.



Ze twijfelden of ze wel met hun verhaal naar buiten wilden komen, maar besloten dat toch te doen: ,,Onze moeder, schoonmoeder en oma wordt zo in een heel slecht daglicht gezet door een leugenaar om er zelf beter of interessanter door te worden. We voelen ons heel erg gekwetst.”



In de verklaring zetten ze een reeks feiten op een rij. Allereerst: Henk groeide op in een gezin van vijf en niet van acht kinderen. De Doetinchemmer had twee broers (Wim en Frits) en twee zussen (Sophie en Wil). Vorig jaar, toen hij zijn emotionele relaas deed over al die gestorven broers en zussen, leefden zijn twee broers nog. Inmiddels is de oudste, Wim, op Bonaire overleden. Frits leeft nog.



De vader van HG werkte op de Technische Hogeschool in Delft, zijn moeder was verpleegkundige in een Rotterdams ziekenhuis. Dat blijkt uit documenten die deze krant heeft ingezien. ,,Ze was helemaal geen theologe. Hoe komt Henk daarbij? Onze (groot-)ouders waren niet streng gelovig. Ze gingen niet eens naar de kerk. Ze waren ook niet tegen vaccinaties. Alle kinderen zijn destijds ingeënt tegen besmettelijke ziekten, onder andere kinkhoest en koepokken. Het poliovaccin was er nog niet in de jeugdjaren van Henk, zijn broers en zussen. Alleen Wil heeft polio gehad.’’



Wil kan nooit een tweelingzus van Henri-George zijn, zoals de Doetinchemmer beweerde. Wil is in 1947 geboren en Henk in 1948. Wat wel klopt, is dat Wil door polio halfzijdig verlamd is geraakt. In het dagelijks leven kon ze zich goed redden. Net als haar vader werkte ze op de Technische Hogeschool in Delft. Ze is op jonge leeftijd overleden, maar niet op 34-jarige leeftijd, maar op haar 36ste. En niet aan de gevolgen van polio, maar door een hersenbloeding. Volgens zijn familie heeft Henk zijn zus Wil niet tot aan haar dood verzorgd. ,,Integendeel: hij heeft zich niet veel van haar aangetrokken.’’



De verklaring van de familie roept de vraag op: wie is Henri-George Moïze de Chateleux nu echt? Kloppen de andere verhalen die hij over zichzelf vertelt wel?



HG groeide op in de wijk Middelland in Rotterdam en volgde volgens zijn familie de ulo en/of de mulo: uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs. Of hij meer opleidingen heeft gevolgd, is vooralsnog onbekend. Daarna is hij lange tijd gemeenteambtenaar geweest. Meer weet zijn familie niet te melden.



Moïze de Chateleux laat zich erop voorstaan dat hij klinisch psycholoog is. Hij zegt dat hij van de jaren 70 tot 1997 heeft gewerkt op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in de Franse stad Montpellier. Bewijzen daarvan kan hij niet leveren. De Doetinchemmer kan ook niet bewijzen dat hij het wetenschappelijk onderwijs heeft genoten dat vereist is om klinisch psycholoog te worden. Zijn naam komt niet voor in het BIG-register voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is dus niet geregistreerd als psycholoog, psychotherapeut of psychiater.



En dat is ook niet zo verwonderlijk. In werkelijkheid werkte hij van 1972 tot 1990 als ambtenaar in de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Berkel en Rodenrijs en Dongen. Dat blijkt uit documenten die in bezit zijn van deze krant. Dat is ook de werkelijkheid die zijn familie kent. Die zegt dat hij altijd vaag was over zijn banen. Hij zou verschillende functies hebben gehad, waaronder verzekeringsexpert, politieman, trouwambtenaar en deskundige op het gebied van (homeopatische) diergeneesmiddelen.



Wat ze wel weten, is dat hij in de jaren 70 en 80 in Nederland woonde, en dus niet in Frankrijk. ,,Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat hij dagelijks voor een uurtje op en neer vloog naar zijn patiënten in Montpellier.”



In een interview in De Volkskrant in 2018 stelde Moïze de Chateleux dat hij ‘50 jaar politiek’ meeneemt. Hij beweerde daarin de Franse, Nederlandse en Poolse nationaliteit te hebben. En hij stelde dat hij raadslid is geweest in Frankrijk, Nederland en Polen. Op vragen van deze krant over de steden of dorpen in Frankrijk en Polen waar hij politiek actief geweest zou zijn, weigert hij te antwoorden.



Zijn fraaie achternaam heeft de fractievoorzitter van Lokaal Belang Doetinchem naar eigen zeggen te danken aan een Franse vader. ,,Wat een onzin. De familienaam stamt van gevluchte Hugenoten uit 1640. Onze vader, grootvader, overgrootvader waren echte Nederlanders. En, voor de duidelijkheid, we zijn ook niet van adel, hebben ook geen kasteel’’, laat de familie weten.



De Gelderlander ging op onderzoek uit en zocht daarbij contact met het raadslid. Moïze de Chateleux ging het contact echter vaak uit de weg. Het Doetinchemse raadslid heeft uiteindelijk inzage gekregen in dit artikel en wekenlang de tijd voor een weerwoord. Dat leidde tot een gesprek met De Gelderlander. Daarin vertelde hij decennialang te hebben gewerkt als klinisch psycholoog in Montpellier. Ook houdt hij vol dat hij uit een gezin met acht kinderen komt: ‘Drie kinderen zijn tussen 1945 en 1948 vrij snel na de geboorte gestorven’.



Moïze de Chateleux beloofde verder met bewijzen te komen voor zijn werkzame leven in Frankrijk en de drie vroeg overleden kinderen, maar die zijn tot dusverre achterwege gebleven. Voor het overige is hij inhoudelijk niet op het artikel ingegaan.



Nadat De Gelderlander Henri-George Moïze de Chateleux had geconfronteerd met dit artikel, kondigde hij aan te stoppen als raadslid in Doetinchem. Hij laat weten dat hij zijn ‘zieke schoonmoeder’ - zijn vrouw is van Poolse afkomst - in Polen wil verzorgen.

Ik denk dat die man elke dag een hele lange neus krijgt.

Al is de leugen nog zo snel

de waarheid achterhaalt hem wel

Een pathologisch leugenaar noemen we zo iemand.

