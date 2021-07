Kleindochter misleidt oma 13 jaar lang door te zeggen dat haar moeder nog leeft

Een vrouw voelde zich genoodzaakt om tegen haar oma te liegen en zelfs iemand te betalen om hetzelfde te doen.



Dat deed de Chinese vrouw enkel om te voorkomen dat de oude vrouw zou sterven van verdriet.



Cheng Jing (46) verloor onlangs haar oma, die stierf op 100-jarige leeftijd, maar de laatste 13 jaar van haar leven deed ze er alles aan om de oude vrouw te laten geloven dat haar dochter nog leefde.



Haar moeder was in 2003 overleden, maar wetende dat het nieuws haar grootmoeder zou verwoesten, betaalde ze iemand om de stem van haar moeder via de telefoon te imiteren tijdens gesprekken met haar oma, schrijft Oddity Central.

05-07-2021 19:55:27

Quote: Ze betaalde iemand om de stem van haar moeder via de telefoon te imiteren tijdens gesprekken met haar oma,



Dat is een gevaarlijk zaak, want oma had wel eens achterdocht kunnen krijgen. Het is toch op zijn zachtst gezegd vreemd dat die dochter van oma enkel af en toe telefonisch contact met haar heeft en nooit even persoonlijk langs komt. Die oma zou heel goed onderwerpen uit het verleden ter sprake kunnen brengen, waar alleen haar echte (inmiddels overleden) dochter het goede antwoord op kon weten. Ze had bijvoorbeeld kunnen zeggen: weet je nog hoe we gelachen hebben toen we de dierentuin bezochten? Dat kan een strikvraag zijn, want ze zijn samen helemaal niet naar de dierentuin geweest. Ja, en als de persoon dan zegt: Ja, dat was heel leuk, dan krijgt oma door dat ze belazerd wordt.