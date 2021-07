Vermiste schipper blijkt gewoon aan boord te zijn

Politie en brandweer hebben afgelopen weekend uren gezocht naar een vermiste schipper. Tot bleek dat de man gewoon aan boord van zijn schip was. In de Wilhelminahaven in Dordrecht waren al duikers ingezet.



De brandweer meldt op Twitter dat rond 12.30 uur een melding binnen kwam van een mogelijk persoon te water. Hulpdiensten kwamen te plaatsen en een duikteam ging met een zoekslag rondom het schip aan de gang.



Toen de hulpdiensten na ruim een uur nog geen teken van leven hadden gevonden staakten zij hun zoektocht. Er werd nog wel een onderwater-drone ingezet die op zoek ging naar de schipper.



Pas enkele uren later bleek dat vermiste man helemaal niet vermist was en ook niet te water was geraakt. Hij was gewoon aan boord. De politie gaat nu een uitzoeken hoe het misverstand is ontstaan.

Reacties

05-07-2021 13:00:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.286

OTindex: 27.456

Quote:

Quote:

De politie gaat nu een uitzoeken hoe het misverstand is ontstaan. Niemand is op het idee gekomen om de melding te controleren?

05-07-2021 13:14:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.970

OTindex: 78.584

@Emmo : daar hadden ze blijkbaar geen tijd voor

05-07-2021 13:22:47 Linden

Waarschijnlijk heeft ie zelfs meegeholpen met zoeken 😁

05-07-2021 13:49:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.854

OTindex: 3.167

@Emmo :

Quote:

Quote:

De politie gaat nu een uitzoeken hoe het misverstand is ontstaan. Niemand is op het idee gekomen om de melding te controleren?

Inderdaad erg vreemd.

Inderdaad erg vreemd.

05-07-2021 16:20:13 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 180

OTindex: 7

Doet mij denken aan een bus vol toeristen die een vrouw kwijt waren.



Iedereen mee helpen zoeken.



Bleek dat de vrouw die vermist was gewoon mee hielp met de zoekactie .

Ze herkende zichzelf niet in de opgegeven beschrijving en de reisgenoten herkende haar niet meer omdat ze iets anders had aangetrokken XD

