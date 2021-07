Bewoners angstig om pasgeboren varken met één oog dat lijkt op olifant

Er zijn beelden opgedoken van een pasgeboren, bijzonder uitziend biggetje in de Filipijnen.Het diertje is zo vervormd, dat het lijkt op een kruising tussen een biggetje en een olifant.Volgens lokale media werd het dier geboren met twee oogballen in één oogkas, met vreemde ledematen die zich uitsteken uit het voorhoofd.De boeren slaagden erin om een korte video te maken en de dierenarts te bellen, maar hij stierf voordat de dokter arriveerde.