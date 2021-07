Zebrapaden op autoluw Schiermonnikoog?

Je zou het niet verwachten op een eiland dat auto's zoveel mogelijk weert. Toch zijn er sinds deze week ineens twee zebrapaden op het eiland te vinden.'Tijdens de zomerperiode is het heel druk in het dorp. Op deze manier willen we aandacht vragen voor de situatie', zegt wethouder Erik Gerbrands. De gemeente Schiermonnikoog heeft de witte strepen aangebracht.Het zebrapad is volgens wethouder Gerbrands bedoeld voor restaurantbezoekers en obers die op deze manier veilig de weg kunnen oversteken. 'Dit heeft te maken met de coronatijd waarin we leven. Terrassen zijn uitgebreid en daardoor moeten mensen soms de weg oversteken.'De twee zebrapaden zijn aangebracht op de weg Langestreek in het dorp. Bij zowel restaurant Ambrosijn als Lunchroom De Koffiekajuit zijn de nieuwe oversteekplaatsen te vinden. 'Er was behoefte bij de ondernemers en het horecapersoneel om maatregelen te nemen. We zijn tot deze oplossing gekomen', zegt Gerbrands.De zebrapaden zijn rechtsgeldig, volgens de gemeente. Het verkeer moet dus stoppen als iemand wil oversteken. 'Daarom hebben we de gebruikelijke blauwe borden erbij geplaatst. Het liefst hebben we deze zo weinig mogelijk op het eiland. Maar hierdoor voldoet het aan de wettelijke eisen', zegt Gerbrands.De zebrapaden zijn niet permanent en worden in september weer weg gespoten. 'We hopen hiermee alle weggebruikers te attenderen op de situatie en willen de verkeersveiligheid vergroten.'De wethouder heeft al wel wat reacties gekregen op de zebrapaden. 'Zo van: wat is dit nou? Hebben wij hier op Schiermonnikoog dit nou nodig?'