Tiener heeft grootste mond ter wereld, kan sinaasappels in mond kwijt

De 14-jarige Amerikaan Isaac Johnson heeft de eer om rond te lopen met ’s werelds grootste mond.Hij kan er hele appels, sinaasappels, tennisballen en zelfs een waterfles in kwijt. En het levert hem een plekje in het Guinness World Records boek op.“Ik wist altijd al wel dat ik een grote mond had”, vertelt de tiener in een video van Guinness World Records. “Maar dat mijn mond van recordgrootte zou kunnen zijn, realiseerde ik me voor het eerst in 2017.”Johnson had toen in het Guinness World Records boek uit 2016 namelijk een man met een enorme mond gezien. “We maten de grootte van mijn mond toen op en ontdekten dat mijn mondopening nog drie centimeter te klein was.”Naarmate de tijd verstreek, kon Johnson zijn mond echter steeds verder opendoen. Inmiddels krijgt hij zijn lippen 9,34 centimeter van elkaar en heeft hij officieel de grootste mond ter wereld.