Is deze nog vers? Boa's gebruiken warmtecamera's voor hondendrollen

Het is oppassen geblazen voor hondenbezitters in de gemeente Twenterand. Zij komen niet meer weg met een smoesje als ze de uitwerpselen van hun viervoeter niet opruimen. Boa's gaan daar tegenwoordig op pad met warmtecamera's om te kunnen bewijzen dat een hondendrol nog vers is. Op die manier kunnen ze de overtreders op heterdaad betrappen.



"Nee hoor, deze drol is niet van mijn hond." Boa's in de gemeente Twenterand krijgen vaak te maken met smoesjes als zij hondenbezitters aanspreken op de poep die ze aantreffen. "Vervolgens kan de boa weinig, want hoe bewijs je dat de betreffende drol toch echt van die hond was?", zegt Arjen Maat, communicatieadviseur van de gemeente, tegen EditieNL.



Daarom kwamen de boa's vorig jaar met een opvallend verzoek: ze stelden voor om warmtecamera's te gebruiken bij het detecteren van versgelegde hondendrollen. Zo kunnen ze aantonen dat de drol er niet al een kwartier ligt. "Dit soort situaties leverden in het verleden discussies op. De overtreders op heterdaad betrappen is bijna onmogelijk", aldus Maat.



Eind 2020 gaf de gemeente de boa's wat ze wilden: sindsdien zijn ze voorzien van warmtecamera's waarmee ze de hondenpoep tot op honderd meter afstand kunnen detecteren. Het beleid is onderdeel van een breder pakket met maatregelen om de overlast van hondenpoep in de gemeente te verkleinen en lijkt z'n vruchten af te werpen.



Op het achterlaten van hondenpoep staat een boete van 140 euro. "Vorig jaar is er in totaal maar één persoon bekeurd. Dit jaar zijn dat er al vier. Het zijn geen wereldschokkende cijfers, maar we zijn dan ook een kleine gemeente. Het is toch een viervoudiging van de cijfers."

Reacties

04-07-2021 20:40:34 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.853

OTindex: 3.167

Ik weet niet of ze daar nog hondenbelasting moeten afdragen maar als ze er van af willen moeten ze wel meewerken en opruimen of iets verder naar het buitengebied lopen daar mag je het zo achterlaten.

04-07-2021 20:56:40 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 780

U krijgt een boete meneer, en als bewijs hebben we daar een Smellfie van

04-07-2021 21:22:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.272

OTindex: 27.454

Zou een simpele thermometer niet goedkoper en nauwkeuriger werken?

04-07-2021 21:31:10 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.715

OTindex: 2.012





Een warmtecamera... al vlug 200 euro.



@Emmo : Zeker! Gewoon zo één die met infrarood werkt. Hoef je ook niets in de poep te steken. Kosten... rond 25 euro!Een warmtecamera... al vlug 200 euro.

04-07-2021 22:51:50 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 6.062

OTindex: 14

Ik zie het al voor me, een flinke verse drol, maatje grote hond, en dan loopt er iemand met een chihuahua langs.... BOA richt de camera, is dus een verse, dus boete, de camera liegt niet.

04-07-2021 23:03:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.221

OTindex: 37.345

dit is het begin van het einde. als BOA's over een tijdje apparatuur bij zich moeten hebben om 25 verschillende overtredingen aan te tonen, dan kan iedereen die wordt aangehouden gewoon wegrennen, de BOA komt tenslotte amper nog vooruit

