Dierenambulance vindt gemummificeerde kat Boefje in monumentaal pand

Een wel heel bijzondere vondst in een monumentaal pand in Utrecht. Tijdens werkzaamheden stuitten de werknemers op een gemummificeerde kat. Het bleek te gaan om Boefje, die al sinds november 2014 vermist is.Na de vondst is Dierenambulance Utrecht ingeschakeld om het diertje op te komen halen. Boefje lag vlak achter de schoorsteen verstopt. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de mummificatie van het dier. Er worden vaker overleden dieren gevonden tijdens verbouwwerkzaamheden, laat de dierenambulance weten, maar een gemummificeerd dier is uitzonderlijk.Wat de precieze oorzaak is van de mummificatie is niet duidelijk. "Daar gaan wij ook geen onderzoek naar doen. Als stichting hebben we daar simpelweg het geld niet voor", vertelt Hettie van Oostenbrugge van dierenambulance Utrecht, aan EditieNL.De chip van de kat is bewaard gebleven en werkte nog. Eigenaar Renate is inmiddels op de hoogte. "Onze lieve Boef", schrijft ze op Facebook. "Na zeven jaar toch nog gevonden en dat geeft rust. We wisten al wel dat je er niet meer was, anders was je heus wel naar ons teruggekomen."De dierenambulance weet nog niet wat er nu met de kat gaat gebeuren. "Je kunt er niet zo veel meer mee. Destructie is een optie", vertelt Van Oostenbrugge.