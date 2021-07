Auto’s op mts Westlandgracht klem onder Beukelsbrug Rotterdam

De lege binnenvaarttanker Westlandgracht is woensdag 30 juni in aanvaring gekomen met de Beukelsbrug in Rotterdam. Het schip lijkt onbeschadigd, maar twee auto’s aan boord zijn van hun plaats geschoven en vernield.Het 67-meter lange schip was onderweg vanuit Delfshaven naar Amsterdam. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, de schipper wilde niet reageren op het voorval. De politie is momenteel aanwezig en durft nog niet te zeggen wat de oorzaak is van het ongeluk.De Westlandgracht ligt nu aan de kade, terwijl de auto’s half achter de roef zijn blijven hangen.Bijna een jaar geleden kwam het binnenvaartschip Bakermat ook in aanvaring met de Beukelsbrug. Dat schip verloor destijds de stuurhut. De schipper gaf toen toe een inschattingsfout te hebben gemaakt. De schade raamde hij destijds op zo’n 90.000 euro.