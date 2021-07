Iedere tent een eigen toilet: steeds meer vakantiegangers willen luxe

Geen toiletrol meer onder de arm maar vanuit je tent zo je eigen badkamer inlopen. Kampeerders gaan steeds vaker op zoek naar een beetje luxe: van tentvilla's tot privé-sanitair. Vorig jaar koos nog twintig procent van de vakantiegangers voor een luxe accommodatie, dit jaar zo'n 28 procent. Al is lang niet iedereen het 'echte kamperen' verleerd.



Een tentvilla, boslodge of luxe bungalow. Op vijfsterrencamping De Witte Berg staan heel wat luxe accommodaties en daar is volgens eigenaar Laurens Heerdink veel vraag naar. "Er is een grote doelgroep die graag luxe kampeert", vertelt hij aan EditieNL. "Als je eenmaal luxe gewend bent, dan wil je nooit meer anders."



Afgelopen winter heeft het vakantiepark daarom 39 campingplaatsen gecreëerd met privé-sanitair. "De verhuur gaat als een malle. Het is eigenlijk een complete badkamer: met een inloopdouche, apart toilet, een wastafel. Echt luxe comfort."



Mensen willen daar volgens Heerdink best meer voor betalen. "Dat is echt een trend. Mensen die tijdens de coronacrisis geld hebben overgehouden willen luxe als ze dan op vakantie gaan. Ze zijn bereid om daar meer voor te betalen."



Kamperen is tijdens de coronacrisis een stuk populairder geworden, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Voornamelijk gezinnen met jonge kinderen hebben meer interesse in kamperen.



Zo'n 28 procent van de kampeerders geeft de voorkeur aan een verblijf in een huisje of stacaravan. In 2020 was dat nog 20 procent. "Kampeerders kiezen voor deze vorm omdat ze meer luxe willen", aldus de organisatie.



Hoewel we steeds vaker voor luxe op de camping kiezen, is het zeker niet zo dat we het ouderwetse kamperen zijn verleerd. Voor kampeerliefhebber Leo Bras gaat er niets boven zijn vouwwagen. Hij en zijn vrouw gaan liever 'echt' kamperen.



"Zelf koken op een kampeerstelletje voor onze vouwwagen. Soms gaan we uit eten, maar we vinden het net zo gezellig om een pannetje water op te zetten om te koken en koffie te schenken uit een keteltje water."



Het liefste gaat Leo naar een camping met veel ruimte, waar iets meer afstand is van de andere kampeerders. Het kamperen is voor hem pure ontspanning. "Ik heb een behoorlijk hectische baan, en hier kom ik tot rust. Niets moet en alles mag. Je bent niet afhankelijk. Als ik op zo'n natuurkampeerterrein komt, voelt het gelijk als vakantie. Je laat het gewone leven achter je."



Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk, ziet ook Leo. "Je hebt een groep mensen die naar de camping gaat en denkt: we gaan fijn kamperen, maar het moet allemaal luxe zijn. Dan valt het toch tegen voor ze, omdat het niet zo luxe is als thuis."

Ik heb niks met kamperen! Okee, met een caravan zoals die van Mamsie zou het nog wel lukken, maar met een tentje, grondzeil en slaapzak? Nooit en never! Dan ga ik toch voor een vakantiehuisje, van alle gemakken voorzien. Alhoewel ik één regel heb: Het mag nooit luxer zijn dan ons eigen huis. Lang geleden, ik was nog getrouwd met mijn eerste man, boekten we een superdeluxe vakantiehuis in Heinkenszand. Voor twee weken.. Ik had daar alles wat ik thuis niet had...: een vaatwasser, een combimagnetron en noem al die dingen maar op. En dan kom je thuis..zonder vaatwasser, zonder combimagnetron. En toen heb ik dus bovenstaande regel ingevoerd...

