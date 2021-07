Man eet 420 dagen lang pizza in ruil voor gratis Tesla

TikTokker Kyle is een heel bizarre uitdaging aangegaan: 420 dagen lang eet hij elke dag een stuk pizza achterstevoren. Daarmee hoopt hij Tesla CEO Elon Musk te overtuigen om hem een gratis auto te schenken. Kyle lijkt nu in zijn opzet geslaagd. «Je krijgt een Tesla!», aldus Elon Musk in de comments. Kyle zal wel eerst de challenge moeten voltooien.Elon Musk heeft een TikTokker beloofd dat hij hem een gratis Tesla schenkt als hij 420 dagen lang elke dag een stuk pizza eet. De TikTokker in kwestie, Kyle, staat ervoor bekend om voedsel «op de verkeerde manier» te eten. 106 dagen geleden beloofde hij elke dag een stuk pizza achterstevoren te eten (dus de korst eerst) totdat Musk hem een gratis Tesla geeft. De CEO van Tesla is daar nu op ingegaan: «Je krijgt een Tesla!»Een gratis auto is niet het enige dat Musk heeft beloofd. «Ik zal je persoonlijk ontmoeten en de Tesla geven op de 420ste dag óf op 4/20/22», schrijft hij in de comments.Zo lang elke dag pizza eten, kan echter leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s waaronder een verzwakt spijsverteringsstelsel en een groter risico op bepaalde vormen van kanker. Veel mensen voelen zich dus ongemakkelijk bij de aanmoedigingen van Elon Musk, aldus The Independent. Zo schreef de CEO in een recente post: «Volgende keer meer kaas!!!» Toch lijkt Kyle nog steeds bereid om door te zetten.