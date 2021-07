Tankende automobilist met flessen lachgas in auto vlucht als politie opeens achter hem verschijnt

OSS - Een automobilist is vrijdagavond aangehouden na een achtervolging in de Osse wijk Ussen. Hij had meerdere flessen lachgas in zijn auto liggen, die de politie per toeval ontdekte.De man was aan het tanken bij het station aan de Leygraaf in Oss, toen een politiewagen achter hem verscheen. De agenten wilden ook gaan tanken, maar zagen de automobilist opeens wegrennen.Niet wetende waarom hij op de vlucht was geslagen, bekeken ze zijn auto. Hij had hem onafgesloten achtergelaten, waardoor agenten meerdere flessen lachgas op de achterbank vonden. Het bezit van lachgas is vooralsnog weliswaar toegestaan, maar het transport is wel aan strenge voorwaarden gebonden. In een personenauto is dat niet toegestaan.Omdat het duidelijk was waarom hij zo hard was weggerend, startten ze een zoekactie, waarbij ook een politieheli werd ingezet.De man was de wijk ingerend en verstopte zich in een achtertuin aan de Saffier. Daar werd hij door omwonenden gespot. Uiteindelijk is hij daar aangehouden voor verhoor.