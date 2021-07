Politie pakt vrouw die megacrash veroorzaakte in Tour de France op

De Franse politie heeft de vrouw, die zaterdag in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk op 45 kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte, opgepakt. Dat schrijft de Franse omroep RTL. Ze is woensdag in voorlopig hechtenis gezet in Landerneau.De politie lanceerde 's avonds na de crash via Facebook een oproep voor getuigen van de crash. ,,Er werden vervolgens verschillende getuigenissen verzameld”, meldde aanklager Camille Miansoni gisteravond. Woensdag kon de politie bekend maken dat ze de vrouw hebben aangehouden.Een vrouwelijke toeschouwer, vermoedelijk uit Duitsland, stond zaterdag met een stuk karton met daarop ‘Allez Opi-Omi’ veel te dicht langs de kant van de weg. Zonder oog voor het aanstormende peloton. Tony Martin kon het bordje niet ontwijken, waardoor hij stevig tegen het Bretoense asfalt sloeg. Een domino-effect met heel wat schade en verwarring was het gevolg.Door de enorme omvang van de valpartij was de lokale politie pas enkele minuten later ter plekke. De vrouw nam ondertussen in die hectiek de benen. Er hangt haar een boete van 1500 euro boven haar hoofd. Mocht de Duitser Jasha Sütterlin, die door de valpartij noodgedwongen moest opgeven, ook een klacht indienen, riskeert ze verdere vervolging en een celstraf van maximaal een jaar, zo melden Franse media.