7-jarig kind overleden nadat hij 27 keer op de grond was gegooid tijdens judo

Een 7-jarige Taiwanese jongen is overleden nadat hij tijdens een judoles 27 keer op de grond was gegooid. Door de valpartijen liep hij verschillende hersenbloedingen op en schade aan zijn organen. Hij lag 70 dagen in coma.



Dinsdag hebben de ouders van de jongen besloten om de beademing te stoppen, waarna hij overleed.



De coach liet andere kinderen oefenen met de jongen, terwijl de jongen nauwelijks ervaring had met judo. Ook gebruikte hij de jongen om zelf manieren te demonstreren waarop je iemand op de grond kunt gooien. De jongen klaagde over hoofdpijn en moest overgeven, maar de coach bleef doorgaan. Hij stopte pas toen de jongen bewusteloos was.



De coach is aangeklaagd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het aanzetten van kinderen tot een misdrijf. Volgens een verklaring van het Taiwanese openbaar ministerie was hij boos omdat de jongen hem 'een grote idioot' had genoemd.

