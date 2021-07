Auto's knallen massaal op verzinkbare verkeerspaal: ook Den Haag wil af van 'horrorpoller'

Een verkeerspaal in Den Haag heeft het zwaar te verduren. De zogenoemde poller laat sinds hij begin deze maand geplaatst werd een spoor van vernieling achter. Het ding wordt namelijk bijna dagelijks aangereden. Er zijn al 24 auto's tegen de poller geknald, vaak met flinke schade als gevolg. Moeten we niet gewoon van die palen af?De poller op de Escamplaan in Den Haag heeft na alle incidenten al gekscherend de bijnaam 'horrorpoller' gekregen. De bewegende palen zijn neergezet om de weg alleen nog toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Grote waarschuwingsborden moeten automobilisten waarschuwen, maar die lijken dus nog niet echt te werken.Dat komt volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vooral door de gewoontes van de automobilisten. "Uit gewoonte rijden mensen door, zonder op de weg te letten. Ze kijken niet goed hoe de omstandigheden zijn veranderd. Het zijn mensen die gewend zijn om die weg te rijden", zegt Tertoolen. "Het illustreert wel mooi hoe weinig we opletten in het verkeer."Naast extra borden is er nog meer mogelijk om automobilisten op de paal te wijzen: knipperlichten bijvoorbeeld. Maar dat heeft ook nadelen. "Het probleem is dat je van de weg een kermis gaat maken." En als je dat doet, valt dat mensen ook al gauw niet meer op. "Het gaat wennen."Helemaal weg met de poller dan maar? Wel als het aan Richard de Mos van Hart voor Den Haag ligt. "Als raadslid heb ik een motie ingediend over hoe pollers vervangen kunnen worden door camera's", vertelt hij. "De wethouder zegt dat er borden staan, maar het blijkt niet genoeg te zijn. Het is veel schade per jaar: de schade van de kapotte poller is voor de gemeente en ook de hulpdiensten moeten iedere keer weer uitrukken."In veel steden zijn de pollers al vervangen. Zo heeft Dordrecht de binnenstad vrijgemaakt van de verkeerspalen en vervangen door camera's. Wanneer je toch doorrijdt, krijg je een bekeuring op de mat. Ook in de binnensteden van Delft, Amersfoort en Alkmaar vind je geen pollers meer.