Bizar: invalide Frank kan na corona ineens weer lopen

Na een ernstig ongeval in 2012 verliest Frank van Dijk uit Oss het gevoel in zijn benen en hij belandt in een rolstoel. Acht jaar lang leeft hij een aangepast leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. In maart 2020 raakt Frank besmet met het coronavirus. Hij raakt in coma en zijn familie wordt voorbereid op het ergste. Maar een mirakel geschiedt: hij ontwaakt én heeft weer gevoel in zijn benen.



Hij kan weer lopen. Het gaat, letterlijk, met kleine stapjes. Twintig meter, en dan moet hij lang uitblazen. Maar elke dag is er vooruitgang. "Het gaat steeds beter, het zijn kleine sprongetjes", lacht Frank. "Die elektrische rolstoel is de deur uit. Ik kan weer zelf naar de wc. Ik kan weer autorijden!"



Het is 12 december 2012, een dag die Frank nooit meer zal vergeten. Na het ongeval in België, waarbij een stomdronken Belg betrokken was, leken de verwondingen in eerste instantie mee te vallen. Er werd gedacht dat hij alleen een hersenschudding had opgelopen. Met een nekkraag wordt Frank naar huis gebracht. Maar de dagen erna vergaat hij van de pijn. Ondraaglijk, vooral in zijn benen. "Elke stap deed zeer en daarna kwamen de uitvalsverschijnselen. Viel ik opeens op de grond."



Artsen staan voor een raadsel. Het ene onderzoek na het andere wordt afgerond, maar een duidelijke verklaring ontbreekt. Artsen veronderstellen een hernia, of een andere zenuwaandoening. Uiteindelijk lijkt een zogenaamde conversiestoornis de meest logische verklaring. Simpel gezegd zorgt een soort kortsluiting in de hersenen voor uitvalsverschijnselen in andere delen van het lichaam.



Als Frank uit zijn coronacoma ontwaakt heeft hij weer gevoel in zijn benen. "Ik dacht dat er iemand met mijn voeten speelde, maar ik deed het zelf!" Artsen hadden opnieuw geen verklaring, maar voor Frank voelt het alsof zijn lichaam een harde reset kreeg.



Deskundigen zijn gefascineerd maar niet verrast door het verhaal. Marleen Tibben is psycholoog en runt een expertisecentrum voor functionele bewegingsstoornissen. Ze behandelt patiënten met een conversiestoornis met gedragstherapie en soms hypnose en stressmanagement. Volgens haar zou het goed kunnen dat de heftige coma waarin Frank terecht is gekomen zijn conversiestoornis heeft verholpen.

