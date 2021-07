Alleen naakte vrouwen toegestaan in heilig bos

Er is een mangrovebos op het eiland Papoea waar alleen vrouwen naar binnen mogen.



Vrouwen gaan het bos in om mosselen te verzamelen, die eetbaar zijn en leven als flora en fauna. Als indringers (mannen) het bos binnenkomen, krijgen ze een boete van maximaal een miljoen roepia’s ($ 69) in het tribale hof.



Op 27 juni 2021 publiceerde de BBC het verhaal “Forest for Women Only” met de titel van een video van “Papoea’s heilige bos alleen voor vrouwen”.



BBC Indonesia ging het bos in om te filmen met toestemming van een volledig vrouwelijke bemanning.



In de video werden de dorpelingen geïnterviewd en deelden ze hun ervaring met het heilige bos van vrouwen.



Een van de dorpelingen, Adriana Meraudje, zei: “Om het vrouwenbos binnen te gaan, moet je naakt zijn.” Je mag geen kleding dragen.”



Ja, vrouwen die het bos in gaan zijn naakt, zoals ze uitlegt. ‘De gewoonte is er al heel lang, ik weet het’, voegt ze eraan toe.



Adriana zegt dat als een man zelfs maar naar binnen gluurt, hij zal worden gestraft, gesanctioneerd en beboet door de tribale rechtbank tot 1 miljoen roepia’s, een bedrag dat meestal wordt betaald in gepolijste stenen.

Reacties

02-07-2021 17:06:16 vaughn

Lekker in je blote mossel, andere mosselen verzamelen...

02-07-2021 17:11:56 allone

Quote:

mosselen die eetbaar zijn en leven als flora en fauna ik weet wat flora en fauna is, maar toch ontgaat mij de betekenis van deze zin. Is het jullie wel duidelijk? ik weet wat flora en fauna is, maar toch ontgaat mij de betekenis van deze zin. Is het jullie wel duidelijk?

02-07-2021 17:13:38 Sjaak

@allone : Ik kwam er ook niet uit en dacht: laat maar zitten.

02-07-2021 17:15:14 Ronnymij

@allone : hahaha ik denk dat ze het verhaal een beetje willen aankleuren. Komt er wat ongelukkig uit zo

02-07-2021 17:16:57 Ronnymij

@Sjaak : ik wilde iets met Frikandel gaan zeggen, maar zag dat je online bent, dus laat ik het maar

02-07-2021 17:20:47 Mamsie

@vaughn :

Lekker in je blote mossel, andere mosselen verzamelen... QuoteLekker in je blote mossel, andere mosselen verzamelen...



Met mosselen vang je mosselen. Alleen wél goed oppassen welke je inlevert! Met mosselen vang je mosselen. Alleen wél goed oppassen welke je inlevert!

