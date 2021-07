Drie familieleden sterven pijnlijke dood na vergiftiging met nepmedicijn tegen virus

Drie leden van een familie stierven nadat ze werden vergiftigd met nep pillen om ze te genezen van het c-virus.



De Indiase politie heeft twee mensen aangehouden in verband met de zaak.



Uit onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte geld had geleend van één van de slachtoffers.



Omdat hij niet in staat was om het bedrag terug te betalen, besloot hij de geldschieter en zijn gezin om het leven te brengen.



Hij zocht de hulp van iemand die de rol van gezondheidswerker op zich nam om de gifpillen door te geven aan het gezin en zei dat het hun immuniteit tegen het virus zou verhogen.



Vier leden van het gezin namen de pillen en stortten in. Buren vonden het viertal bewusteloos en brachten ze met spoed naar het ziekenhuis.



Alleen de echtgenoot overleefde het incident, schrijft India Today.

Reacties

Omdat hij niet in staat was om het bedrag terug te betalen, besloot hij de geldschieter en zijn gezin om het leven te brengen. Heel logisch, en nu zit hij dus nog veel dieper in de problemen.



Laatste edit 02-07-2021 15:21 Heel logisch, en nu zit hij dus nog veel dieper in de problemen.

Oei, degene van wie hij geleend had heeft het overleeft, nu moet hij alsnog de schuld terugbetalen, dan wel na de gezeten straf.

