Vrouw leeft 37 jaar met extreme pijnen en ontdekt wat er al die tijd in haar neus zit

Een vrouw die tientallen jaren met pijn leefde, ontdekte eindelijk de oorzaak nadat artsen een schijfje vonden die al 37 jaar in haar neus zat.De Nieuw-Zeelandse Mary McCarthy, 45, zegt dat haar neusgaten “constant lekten” en dat ze verschillende artsen had geraadpleegd die haar hadden gediagnosticeerd met een chronisch sinusprobleem.Toen de toestand van de vrouw echter plotseling verslechterde na een coronatest, besloten artsen het te onderzoeken.Een arts vroeg haar of ze ooit iets in haar neus had gestopt. Toen pas herinnerde ze zich dat ze als kind inderdaad een schijfje in haar neus had gestopt.De dokter probeerde het zonder narcose te verwijderen, wat helaas voor de vrouw niet lukte.Uiteindelijk werd het gele schijfje operatief via haar mond verwijderd.Artsen concludeerden dat de coronatest de schijf moest hebben losgemaakt en een nieuwe infectie veroorzaakte, meldt News Logics.