Wanhopige moeder zoekt hulp nadat dochter haar naaktselfies ontdekt

Een Nieuw-Zeelandse vrouw zit met de handen in de haren omdat dochterlief enkele naaktfoto’s had ontdekt op haar smartphone. Die waren bedoeld voor een man met wie ze flirtte: “Ik hou ervan om naaktfoto’s te nemen van mezelf, dat is spannend.” Maar die waren dus duidelijk niet bestemd voor de ogen van haar dochter. “En nu?”, vraagt ze zich af.



Ze stuurde een mail naar de Nieuw-Zeelandse krant ‘Herald’ om de hulp in te schakelen van seksuologe Isiah McKimmie. “Ik heb een 14-jarige dochter die onlangs enkele naaktselfies van me vond op mijn gsm. De foto’s lieten mijn naakte lichaam zien, voorover gebogen. Ze waren bedoeld voor een man die ik ken. Moet ik beschaamd zijn dat mijn dochter deze foto’s heeft gezien? Ondertussen heeft ze die al enkele keren zien passeren…”, zo luidt haar vraag.



“Kan je me naar iemand verwijzen waarmee ik hierover kan praten? Of waar zij eventueel mee kan praten wanneer dat nodig zou zijn? Ze is er nogal kwaad over en ik ben bang dat het onze relatie zal kapotmaken”, zo vervolgt de vrouw haar relaas.



Seksuologe McKimmie had begrip voor haar situatie: “Ik begrijp volkomen dat het een enorme druk legt op jullie moeder-dochter-relatie. Er zijn enkele factoren die belangrijk zijn voor je dochter om het plaatje beter te begrijpen: wat is je relatie met de man in kwestie? In hoeverre is zij al bezig met seksualiteit? Als je inderdaad merkt dat je dochter zich hierover gekwetst of kwaad voelt, dan raad ik zeker aan om een psychotherapeut te contacteren. En uiteraard adviseer ik ook om in de toekomst oplettender te zijn. Verwijder ze bijvoorbeeld nadat je ze verzonden hebt of plaats ze in een verzegelde folder op je smartphone.

